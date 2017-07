Embarazada asesinó de una puñalada a su marido tras una discusión

Un hombre fue asesinado este lunes tras una discusión con su pareja. Juan Pablo Ojeda Rivero, la víctima de 26 años, se había mudado con Guadalupe y sus hijos hace un mes en una casa en Chimbas, San Juan.

La mujer tenía un pedido de captura desde 2014 tras haber sido denunciada por violencia y agresiones por otra ex pareja. La mujer está embarazada de ocho semanas y es mamá de otros cinco chicos. Convivían hace un mes.



No había denuncias previas ni nada que señalara que entre ellos las cosas no estaban bien. Sin embargo, el lunes cerca de las 23 la mujer le dio un cuchillazo en el pecho y murió en el acto.

Cuando llegaron los policías de la Seccional 17ma encontraron a Guadalupe Andrada de 28 años, su mujer, quien confesó que ella le había dado ese mortal cuchillazo a la altura del pulmón derecho. Ahora está presa acusada de homicidio.



El mes pasado un caso similar conmocionó a Tucumán. Alfredo Turcumán de 28 años, fue asesinado por Claudia Moya, de 23 de un cuchillazo en su casa de Trinidad. El hombre ya había hecho denuncias previas pero en la comisaría se habían burlado de él.

En ambos crímenes, los únicos testigos serían los hijos de las mujeres. Las armas homicidas fueron cuchillos de cocina y fueron puntazos en zona vitales.