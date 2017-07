Camión se empantanó y bloqueó el acceso a una localidad concordiense

Nueva Escocia es una localidad ubicada al sur de Concordia, a la vera de la autovía de la Ruta Nacional 14. Los vecinos que trabajan, hacen compras, vienen al médico o simplemente tienen que hacer uso de los caminos en temporada de lluvias deben sortear varios obstáculos.



"Cuando llueve se desbordar los arroyos o lagunas que tapan el camino con el barro que se forma y es una trampa para cualquier vehículo tanto de uso particular como transporte de pasajeros, quedamos incomunicados", señalaron.



Este martes, uno de los camiones que recorre esta zona trabajando quedó varado en el barro y por espacio de varias horas el camino estuvo interrumpido debido al trabajo que tuvieron que hacer para sacarlo. Los pasajeros de la única empresa de micro interurbano debieron esperar encerrados dentro de la unidad a que se solucionará este percance.



Karina, una vecina de Nueva Escocia, expresó su cansancio ante esta situación que los tiene de rehenes. "estoy cansada de llegar tarde al médico y esto no puede seguir", planteó a El Sol.



"Pedimos que seamos escuchados y queremos una solución urgente, la empresa de colectivos a pesar de cómo está el camino sigue viniendo, pero esto no se puede más. En pleno siglo 21 llueven dos gotas y quedamos incomunicados. Esperemos que de Vialidad hagan algo", reclamó.