Revelaron que el cuerpo de Susana Villarruel presentaba heridas de arma blanca

Policiales Hallaron cerca de un arroyo el cuerpo de la mujer que estaba desaparecida

"Fue a hacer un mandado y no volvió más"

El fiscal Martín Gil confirmó que el cuerpo hallado al costado del Arroyo El Cura es el de, la de 38 años mujer que era buscada desde las 7 horas del lunes en Gualeguaychú.El último en haber tenido contacto con ella fue su expareja, quien la Policía detuvo ayer y que actualmente se encuentra en Jefatura Departamental de Gualeguaychú.Según adelantó el fiscal, se aguardaban los resultados de la autopsia para interrogar al único detenido del caso, el ex esposo de la mujer,(39)., aseguró Gil."Tenía heridas a simple vista, pero sería precipitado de mi parte dar algún detalle antes de los resultados de la autopsia", aseguró el fiscal, quien además agregó:, por lo que a corta distancia no se lo podía ver"."Se llegó hasta ese lugar gracias al rastro que siguieron los tres perros de la Policía y otros tres más de la localidad de Zárate. Y además, porque una vecina manifestó que había escuchado gritos desgarradores pidiendo auxilio en esa dirección, por eso la búsqueda se centró en esa zona", explicó el fiscal en comunicación conLa Policía, por su parte, continúa en la zona en busca de un arma blanca que podría haberle causado las heridas en el cuello y otras partes del cuerpo.El domicilio del ex esposo de la mujer, en el asentamiento de calles Tropas de Gualeguaychú, fue allanado ayer por la tarde.Susana Villarruel, domiciliada en el barrio Totó Irigoyen, tiene cuatro hijos y el lunes por la mañana se iba a encontrar con un abogado por un tema relacionado a su vivienda pero nunca llegó a la cita.Vecinas de la mujer se acercaron hasta el lugar en el que fue hallado el cuerpo y exigieron Justicia. En la oportunidad, manifestaron su preocupación por las condiciones de inseguridad en la zona.