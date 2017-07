El ex policía Céparo estará en su casa durante un mes pero volverá a la cárcel

El delito

El Tribunal Oral Federal de Paraná rechazó conceder el beneficio del arresto domiciliario al ex policía provincial Atilio Ricardo Céparo, condenado recientemente por el secuestro y torturas de una mujer durante la última dictadura cívico-militar. El asunto había quedado pendiente de resolución en el momento del dictado de la sentencia que le impuso 11 años de prisión, en octubre del año pasado.No obstante, el tribunal autorizó al represor condenado a permanecer bajo el cuidado de su esposa, en su casa, entre el 12 de julio y el 17 de agosto, mientras dure el proceso de recuperación de una cirugía programada.Antes del juicio el represor había solicitado el beneficio del arresto domiciliario invocando razones de salud. Informes posteriores de médicos particulares consignaron que en el último tiempo sufrió "un deterioro severo de su salud", que la atención médica que recibe en la unidad penal resulta "escasa, inadecuada o nula" y por eso "optó por las consultas médicas extramuros", por caso en el Sanatorio Adventista del Plata.El tribunal no se expidió en ese momento, pero dispuso que se le practiquen estudios médicos para determinar si su permanencia en la cárcel podía configurar "un trato cruel, inhumano o degradante" y afectar el derecho a la salud.Sin embargo, esos datos no fueron corroborados por los peritos oficiales que examinaron a Céparo, el médico de la Cámara Federal de Apelaciones y los profesionales del Servicio Penitenciario: en su informe elevado al tribunal, los médicos consignaron que en su celda, el ex policía provincial "cuenta con un centinela a 10 metros, las 24 horas del día, contando además con un teléfono público ante cualquier necesidad (?), el personal de enfermería realiza guardias en el servicio de sanidad 24 horas los siete días de la semana, los médicos atienden de mañana y de tarde, y quedan en guardia pasiva las 24 horas durante toda la semana (?) Con respecto a las atenciones médicas y de los servicios paramédicos dentro de la unidad penal, los mismos son a libre demanda dentro de los horarios establecidos".El dato curioso que surgió de el libelo es que los médicos consignaron que "el interno no se atiende con los profesionales de la Unidad (Penal Número 1), salvo en casos excepcionales, por su propia decisión; (y) es llevado a atenderse con sus médicos particulares".El informe agrega, por ejemplo, que Céparo "fue valorado por su oftalmólogo en dos oportunidades y por su cardiólogo personal, en la unidad penal fue atendido (?) por un cuadro de erisipela y se lo medicó con antibióticos (por) vía oral" e incluso la psicóloga de la cárcel agregó que "el día de su ingreso, se le realizó una entrevista en la cual estuvo reticente al diálogo y se le ofreció el espacio para cuando lo considere necesario".De modo que lo que surge es que el ex policía, directamente, rehúye a los controles dentro de la unidad penal.En virtud de estas consideraciones, la jueza Noemí Berros rechazó el pedido de prisión domiciliaria solicitado por Céparo.Sin embargo, mientras se analizaba este planteo ocurrió un hecho nuevo que motivó la revisión de la decisión de la magistrada: se descubrió "la presencia de un nódulo de tiroides con características evolutivas y ecográficas altamente sospechosas de malignidad", por lo que se recomendó una cirugía y tratamiento con radioiodo. Es claro, ante este nuevo escenario, que resulta "inadecuado el ámbito carcelario para el tratamiento y rehabilitación", consideró la jueza citando a los médicos.La cirugía se realizará el 18 de julio en un sanatorio privado de la ciudad de Paraná, pero la jueza dispuso que a partir de hoy Céparo sea trasladado a su domicilio en la ciudad de La Paz "a efectos de que pueda efectuarse los análisis y exámenes médicos pre-quirúrgicos" y el arresto domiciliario se extenderá hasta el 17 de agosto, es decir, "por 30 días posteriores a la fecha de la cirugía a los fines de su tratamiento y rehabilitación", consignó Berros.La jueza aclaró que la afección que padece el ex policía "difícilmente le permita emprender la fuga, debido a que ello implicaría que deba permanecer en la clandestinidad, con el consecuente abandono del tratamiento para su afección, lo cual redundaría fatalmente en un letal menoscabo de su salud", por lo que no existen obstáculos legales para conceder, de modo provisorio, el arresto domiciliario.Hace ocho meses, Céparo, que es suegro del vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Emilio Castrillón, fue condenado por la privación ilegítima de la libertad, cometida con abuso de sus funciones, sin las formalidades previstas por la ley y agravado por la utilización de violencia; y por la aplicación de tormentos contra una mujer, agravado por la condición de perseguido político de la víctima.Fue el primer policía provincial en ser condenado por delitos de la dictadura.Céparo, junto con otros tres policías, secuestró a la víctima el 23 de septiembre de 1976 en el Sanatorio La Entrerriana, donde ella trabajaba como enfermera, y la trasladó en un automóvil Ford Falcon no identificable, primero a la Jefatura Central de Policía y luego a la Comisaría Quinta.La mujer permaneció seis días en la sede policial, hasta que Céparo se presentó nuevamente y pidió para trasladarla otra vez a la jefatura, donde fue sometida a interrogatorios bajo torturas con picana eléctrica en todo el cuerpo, principalmente en los senos y en la vagina. En esa ocasión, estando acostada sobre una colchoneta, reconoció a Céparo como una de las personas que la torturaban, según lo contó al tribunal. Fuente: (El Diario).-