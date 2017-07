Acusado de abusos, Escobar Gaviria "está tranquilo, a la espera del juicio"

Con prisión preventiva

Milton Ramón Urrutia, uno de los tres abogad os que ejercen la defensa técnica del cura Juan Diego Escobar Gaviria ?junto a Juan Pablo Temón y María Alejandra Pérez?está seguro que la causa penal que enfrenta el sacerdote por abusos a menores "no tiene pruebas", que los cuatro denunciantes "mienten" y que el fin último de la presentación en la Justicia es "buscar plata".De ese modo voraz, Urrutia se refirió a la marcha de la causa judicial, y a la resolución de la Cámara de Casación Penal que el 7 de este mes decidió confirmar la prisión del cura, que está alojado en la Unidad Penal Nº 5, de Victoria, desde el pasado 21 de abril. Allí permanecerá hasta que el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay dicte sentencia, en un proceso que se iniciará el 22 de agosto.Hace una semana exactamente, la Cámara de Casación Penal decidió rechazar el recurso de apelación presentado por los abogados defensores del cura Escobar Gaviria, acusado de graves hechos de abusos a menores, y dispuso que el sacerdote siga encarcelado en la Unidad Penal de Victoria.El tribunal de Casación, compuesto por los jueces Marcela Davite, Marcela Badano y Hugo Perotti, dispuso "no hacer lugar al recurso de casación interpuesto por los doctores Milton Urritua y Juan Pablo Temón ?con el patrocinio letrado de la doctora Alejandra Pérez?contra la sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de la ciudad de Gualeguay".En aquella audiencia de Casación, a la que no asistió Urrutia, los otros dos defensores, Pérez y Temón, hicieron reserva de ir con el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para lo cual previamente deberán presentar un recurso extraordinario ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ). Aunque según Urrutia esa posibilidad todavía no está resuelta. "Estamos a tiempo", dice."En principio no se apela", cuenta a. "Pero estamos a tiempo. El padre (Escobar Gaviria) está tranquilo, a la espera del juicio, aunque el día 22, cuando empiece el debate, se deberá hacer otra audiencia para resolver hasta cuándo se lo mantiene en prisión. El 22 vamos a pedir la libertad del padre, pero en el juicio vamos a esperar a ver qué sucede. El padre hoy por hoy está muy contento en la cárcel, está de buen semblante", señala.-¿Cómo recibió la resolución que confirmó la prisión?-Esto lo digo a título personal: es una resolución insólita la de Casación. En otras causas, en las que está involucrada gente que ha matado, no han tenido problemas en dejarlos en libertad. Acá no se está aplicando ningún sentido común. Juan Diego está preso, privado de su libertad, por supuestos mensajes de texto que se habrían mandado algunos chicos. Pero eso no está probado. Esos teléfonos de los cuales se mandaron esos supuestos mensajes no han sido peritados por la Justicia. Que no me hablen de esos mensajes de texto. Yo quiero que el fiscal (Federico Uriburu) presente las pruebas de la pericia de esos teléfonos. No están peritados. Ni siquiera las computadoras han sido peritadas, que dicen que el cura usaba para ver material pornográfico.-Ver material pornográfico no es delito. ¿Por qué deberían peritarlas?-Porque se están diciendo cosas que no han sido probadas. Dicen que el padre miraba en la computadora material pornográfico. ¿Qué pruebas hay para decir eso?Hasta que empiece el juicio, el 22 de agosto, en Gualeguay, Escobar Gaviria estará en prisión.Casación confirmó la sentencia dictada el 26 de mayo último por el juez de Garantías de Gualeguay, Santiago Elal, que actuó como cuarto vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de esa ciudad. Aunque aceptó parcialmente el recurso de la defensa: Escobar Gaviria estará tras las rejas hasta que la Justicia de Gualeguay dicte sentencia en el juicio que se iniciará el 22 de agosto próximo. La resolución de Elal había dispuesto dejarlo en prisión hasta que la sentencia "quede firme".El 26 de mayo, el juez Elal, resolvió no hacer lugar al pedido de libertad entonces formulado por los abogados del cura Escobar Gaviria, detenido en la Unidad Penal Nº5 de Victoria desde el 21 de abril, y a punto de ir a juicio oral por cuatro casos de abusos a menores.Disconformes con el fallo de Elal, los defensores del cura fueron a la Cámara de Casación Penal, que el 19 de junio último les hizo lugar al planteo y declaró "formalmente admisible la impugnación" presentada. El 7 de julio tuvo lugar la audiencia de casación. La argumentación en favor del sostenimiento de la prisión del cura corrió por parte del fiscal coordinador Dardo Tórtul, que atiende la jurisdicción de Nogoyá, Victoria y Gualeguay; el fiscal Federico Uriburu, el querellante Mariano Navarro, y en representación del Ministerio Pupilar, el defensor Gaspar Reca. La defensa del sacerdote estuvo a cargo de los abogados Temón y Pérez.Urrutia insiste en que la elevación a juicio y el dictado de la prisión preventiva al cura se basan en supuestos no probados. "El padre está detenido arbitrariamente. Se lo mandó a prisión de forma intempestiva, cuando el padre no tiene medios para amedrentar a denunciantes y testigos. Eso es mentira. Nadie les cree lo que están denunciando y en el juicio va a quedar probado", apunta el abogado.-¿Qué hipótesis tiene la defensa?-No la vamos a dar a conocer por ahora. Pero decimos sí que en el juicio muchos se van a llevar una sorpresa. Esta causa se basa mucho en dichos, pero pruebas no hay.