Un Jeep impactó contra un muro y una testigo adujo que fue por un bache

Por causas que se tratan de establecer, el conductor de un robusto Jeep perdió el control del rodado e impactó violentamente contra la parte posterior del predio de la sede de la UNER en Concordia.El accidente ocurrió cerca del mediodía de este lunes, en las inmediaciones de calles Concejal Veiga y República del Paraguay."Por suerte no hubo heridos porque no pasaba nadie caminando por la vereda, solo daños materiales", contó una vecina aLa testigo del accidente aseguró que el siniestro se originó por un gran bache que habría descontrolado el rodado. El pozo, que en rigor es un hundimiento del asfalto, "está hace dos o tres meses, ya hicimos reclamos, pero hasta que no pasa algo así no se soluciona", concluyó la mujer.