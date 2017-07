Comerciante fue asaltada y secuestrada: La liberaron tras llevarse el dinero

Relato estremecedor

El comisario Marcos Schmunk, Jefe de Policía Departamental de Gualeguay, habló de la serie de allanamientos realizados ayer para dar con los sujetos que robaron y maniataron a la comerciante, Silvia Da Dalt el pasado domingo.En principio, Schmunk detalló el hecho que conmocionó a la ciudad, cuando la comerciante Silvia Da Dalt, de la distribuidora en calle Río Negro y Güemes, denunció ser víctima de un robo, luego de ser maniatada y secuestrada, hasta ser liberada en inmediaciones del Reservorio, a causa de que su captor se diera a la fuga.Según señaló el Jefe de Policía: "El hecho habría ocurrido alrededor de las 20:20 del día domingo, cuando se retiró de la distribuidora, luego de pasar por casa de su madre primero y después por casa de su hijo, al regresar a su casa, en calle 9 de julio 740, a las 21 horas, baja del auto para abrir el portón, entra a la casa a buscar una llave, deja la cartera dentro, cuando sale, dice ella estaba bajo llave -tenemos la duda-, quiere cerrar el portón y viene un sujeto en una moto blanca con una persona, y le dijo: 'quédate quieta', con ropa oscura, con casco de moto, la empiezan a empujar, la tiran al suelo, le pegan a ella cuando cae al suelo".Y continúa relatando: "Ingresan con ella a su casa, le revisan la casa, trabajaron tranquilos, según lo que dijo la víctima no habrían estado bajo los efectos de estupefacientes, la ataron con un cinto, la suben al auto en el asiento de atrás, la amenazan con un arma, le dicen que se quede callada y sale uno solo de los sujetos con ella, conduciendo el auto, sin sacarse el casco de la moto. Mientras, el otro sujeto le saca la plata de la cartera con elementos personales, aproximadamente le robaron $40.000". Alrededor de las 22 horas, se quedan empantanados, en la zona del reservorio, donde la dejaron finalmente. Cuando la mujer ve que el sujeto se va, se desata y pide ayuda, a las 22:30 les avisan, la buscan la traen, se hizo presente el fiscal Telenta, le toman la denuncia, estaba asustada y golpeada", señaló el comisario a"Hicimos tres allanamientos en la madrugada del lunes, dos en Bº Rocamora y uno en Bº Molino, no detuvimos a nadie, sacamos un nombre, por las características que ella dio en la denuncia, el fiscal dictó el secreto de sumario. Ayer a las 19 horas hicimos dos allanamientos más, con el fin de encontrar a los autores del hecho".La hipótesis que maneja el Jefe, es que la habrían seguido desde la distribuidora, "ha sido una 'batida', estos tipos no sabían que ella pasó por la casa del hijo, y que el grueso de la recaudación quedó allí, que yo estimo era para llevarla el lunes al banco, no lo tenía ella, tenía unos $40.000 pesos". Y finalizó: "tenemos una sospecha pero está bajo secreto de sumario".El Jefe de policía se mostró conforme con la declaración del Concejo Deliberante, adoptada con el fin de recibir Aportes del Tesoro Nacional para comprar cámaras de seguridad. "Si bien en principio tuvimos alguna diferencia, por los contenidos de los artículos, con buena voluntad los concejales y el Intendente nos facilitaron la ordenanza para que nosotros diéramos nuestra opinión e hiciéramos retoques, los artículos 3, 4 y 5, modificamos porque 'pintaban' como que Gualeguay era 'el conurbano bonaerense', el texto final se consensuó con la Jefatura de Gualeguay, que puso hincapié en el caso Micaela, que fue un antes y un después, en ese aspecto se reformó el proyecto de ordenanza".A continuación, afirmó que está esperando las agentes mujeres que saldrán del curso del 911, las cuales arribarían a nuestra ciudad para fines de octubre. Para ese entonces, Schmunk estima que esté todo a disposición, que el municipio compre las cámaras de seguridad, para que se firme el convenio entre el Intendente con el Jefe de Policía de la provincia, Crio. Mayor Maslein, luego, la central de monitoreo pasaría a manos de la policía. Fuente: (Debate Pregón).-