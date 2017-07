Buscan a dos pescadores que desaparecieron en las aguas del río Paraná

Foto: Ilustrativa

Según la información brindada desde Prefectura La Paz a El ojo mirador, una mujer que se identificó como Estela Godoy, se presentó este domingo 9 de julio y denunció que su hermano y un amigo habían salido de pesca el pasado jueves por la tarde y que hasta el momento no habían regresado.



Se trata Roberto Darío Godoy de 35 años y Felix Omar Maldonado de 29, ambos domiciliados en la ribera del Paraná, en La Paz. Los pescadores se trasladaban en una canoa a remo color naranja con bordes rojos.



Tras radicarse la denuncia, personal de Prefectura comenzó la búsqueda de Godoy y Maldonado por agua y tierra, pero hasta el momento no se informó que haya podido dar con ellos.



Desde Prefectura indicaron que rastrillaron las zonas indicadas por la familia y que dialogaron con lugareños, pero hasta el momento no pudieron dar con ninguno de ellos; informaron además que la búsqueda retornará a primera hora y se extenderá hasta que la luz del día lo permita.