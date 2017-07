Detuvieron a "La Gata": Se defendió a puñaladas tras robar la moto a un albañil

Atrapan a "La Gata"

Una pareja, en horas de la mañana del lunes, protagonizó un verdadero raid delictivo en pocas cuadras y en cuestión de minutos.Todo empezó cuando le robaron una moto a un trabajador de la construcción que estaba realizando tareas en una vivienda particular en el barrio Isthilart. El ladrón logró escapar con el rodado mientras que su pareja, una mujer de unos 30 años, apodada "La Gata" no pudo subirse a la motocicleta y fue abandonada por su cómplice, publicóEl malviviente a las pocas cuadras, en plena carrera, colisionó contra una camioneta tipo Traffic, tras realizar una mala maniobra, doblando en U, en la esquina de Las Heras e Isthilart. Tal vez arrepentido quiso ir al rescate de su compañera. La motocicleta quedó debajo de la camioneta y el delincuente intentó sacarla pero no pudo y se dio a la fuga.A todo esto, por calle Balcarce, en las inmediaciones de la ermita de Santa Rita, "La Gata" fue perseguida por el dueño de la moto robada. En ese instante un policía que se encontraba de franco de servicio observó la acción evasiva de la mujer y se sumó a la persecución dándole alcance."La Gata", brava mujer, en todo momento quiso agredirlos tirándole varias puñaladas a todos los que pretendían atraparla. Finalmente fue reducida y trasladada hacia las dependencias de la Comisaría de la Mujer. En la foto se puede apreciar la campera de la detenida y demás pertenencias.