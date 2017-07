Fotos del accidente del ex obispo de Gualeguaychú: "Estoy muy bien", dijo

Policiales Monseñor Lozano protagonizó un accidente en San Juan

Palabras de Lozano

El automóvil que trasladaba al arzobispo de San Juan y ex obispo de Gualeguaychú, volcó a la altura del kilómetro 143 de la ruta 150.El titular de la Pastoral Social de la Iglesia católica, monseñor Jorge Lozano, sufrió heridas leves tras protagonizar un accidente automovilístico en una ruta de San Juan.Lozano recibió golpes leves, como consecuencia del despiste y el movimiento del auto. Lo mismo su hermano, que también está fuera de peligro. Ambos viajaban en una camioneta Partner del Arzobispado, con cinturones de seguridad, en una zona donde no hay buena recepción de señal de celular.Los Lozano participaron el domingo pasado de un encuentro con fieles del departamento de Valle Fértil y este lunes partieron por la mañana para visitar Ischigualasto. Luego, tenían previsto recorre la localidad de Jáchal, donde ahora recibieron atención médica en el centro de salud zonal.Con motivo de la celebración del Día de la Independencia del 9 de Julio, Lozano dio su habitual reflexión dominical donde recordó a los padres de la Patria José de San Martín, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, a la que agregó temas de actualidad.Luego del accidente que sufriera monseñor Jorge Lozano, tras dar un vuelco en la camioneta junto a su hermano, Gustavo, en la Ruta 150, el sacerdote expresó que "se encontraba bien realizándose los estudios de rutina"."Queridos amigos les quiero agradecer mucho los gestos de cariño, los saludos, y las oraciones. Gracias a Dios, con mi hermano Gustavo estamos muy bien, nos están completando algunos estudios de rutina" expresó mediante un mensaje de audio, monseñor Jorge Lozano desde lel hospital Rawson en donde se encuentra internado al igual que su hermano Gustavo, publicó"Afortunadamente no hubo otro auto implicado asi que estamos en paz y con tranquilidad, esperando terminar con los estudios. Les mando mis cariños y mi bendición" terminó en su mensaje, monseñor Lozano.