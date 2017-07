Monseñor Lozano protagonizó un accidente en San Juan

El titular de la Pastoral Social de la Iglesia católica, monseñor Jorge Lozano, sufrió heridas leves tras protagonizar un accidente automovilístico en una ruta de San Juan.



Fuentes eclesiásticas informaron a ámbito.com que el vehículo que trasladaba al arzobispo de la provincia cuyana y a su hermano volcó este mediodía a la altura del kilómetro 143 de la ruta 150, por motivos que todavía se desconocen. "Ocurrió entre Ischigualasto y la localidad de Huaco. Ambulancias fueron a buscarlos y los llevaron al hospital de Jáchal, el más cercano", señalaron desde la Pastoral Social.



Según pudo saber este medio, Lozano recibió golpes leves, como consecuencia del despiste y el movimiento del auto. Lo mismo su hermano, que también está fuera de peligro. Ambos viajaban en una camioneta Partner del Arzobispado, con cinturones de seguridad, en una zona donde no hay buena recepción de señal de celular.



Los Lozano participaron el domingo pasado de un encuentro con fieles del departamento de Valle Fértil y este lunes partieron por la mañana para visitar Ischigualasto. Luego, tenían previsto recorre la localidad de Jáchal, donde ahora recibieron atención médica en el centro de salud zonal.



Con motivo de la celebración del Día de la Independencia del 9 de Julio, Lozano dio su habitual reflexión domincal donde recordó a los padres de la Patria José de San Martín, Manuel Belgrano y Martín Miguel de Güemes, a la que agregó temas de actualidad. "Nuestra Patria está llamada a ser pueblo, a ser familia en la cual cuidemos de todos sus miembros, especialmente a los más desfavorecidos, los que más necesitan. Miremos a los adictos al juego, al alcohol, a las drogas. A los niños, niñas y adolescentes que crecen en soledad o son abusados. Es importante para acceder a los derechos elementales cuidar las fuentes de trabajo.Estamos llamados a proteger el ambiente, reconociendo que es la casa para las generaciones futuras y que somos responsables de su situación", señaló.



Y antes de finalizar, agregó un comentario político: "Antes de concluir, una palabra acerca de la Política. Es normal que haya intereses sectoriales legítimos aunque diversos. Cuidemos en este tiempo marcado por las próximas elecciones legislativas que las campañas políticas sean propositivas de proyectos a trabajar. Que las fricciones políticas no dañen el tejido social y provoquen más dolor y desconcierto en la gente", dijo.



"Ser pueblo es más. No como una descripción sociológica sino con una perspectiva mítica, espiritual, que se hace conciencia, sentimiento y compromiso. Comprendernos como pueblo nos inspira para interesarnos, participar, elegir pensando en lo mejor para nuestra Patria", concluyó.