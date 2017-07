Del patrón al transa: Quién es quién en la banda narco de "Cabeza de Fierro"

Quién es quién

, con la particular modalidad de que la venta de droga a los consumidores se hacía principalmente en la calle. Si bien se pudo constatar en la investigación que había domicilios específicos donde se guardaba o fraccionaba la droga, la organización era muy dinámica en procura de no levantar sospechas.Asimismo, se constató en una escucha telefónica queEn el procesamiento dictado por el juez Federal Leandro Ríos, donde se analizan las pruebas reunidas en el expediente a partir de la investigación llevada adelante por la Delegación Paraná de la Policía Federal,"Se pudo corroborar la existencia dequien organizaba la adquisición, transporte, fraccionamiento y distribución, para luego ordenar y controlar su guarda y entrega a los distintos vendedores. Todo ello asistido por su pareja, quienes a las órdenes del organizador ejecutaban los controles y emitían las directivas impartidas por éste", sostiene la resolución.Marcos "asistía a su padre en la organización e impartición de directivas, fundamentalmente cuando el mismo se hallaba imposibilitado debido al propio consumo de estupefaciente, además se encargaba del cobro del producido de la venta del tóxico recaudándolo de los distintos vendedores callejeros", se destacó."Así,, quien también resguardaba el dinero del producido de las tareas descriptas.; los últimos nombrados también colaboraban con el fraccionamiento del estupefaciente. Particularmente, Figueroa procedía a distribuírselo a su parejapara la venta al menudeo desde sus respectivos domicilios particulares", describe el magistrado."Asimismo -agrega-, la organización criminal desbaratada contaba con la participación de Eduardo Comas y Liliana Rosa Leal, quienes se limitaban a resguardar el dinero recaudado por la organización que le era entregado y confiado por Marcos Julián González".Por último, el juez sostiene quePor fuera de la organización fue imputado, según sostuvo Ríos en el procesamiento. Al allanar su casa "se constató la tenencia con fines de comercialización de marihuana, la que estaba acondicionada en 21 cogollos, en una caja de cartón de zapatos, debajo de la cama".fueron los dos narcos que, con sus respectivas bandas, se apoderaron de las calles del barrio Paraná XVI y otros cercanos del oeste de Paraná, luego de la caída de la organización de Nicolás Castrogiovanni, más conocido como el Gordo Nico, a fines de 2015.Pokemon cayó a mediados de mayo de este año, en una investigación de la Dirección Toxicología de la Policía provincial, y un mes y medio después le tocó a Cabeza de Fierro, en la causa investigada por la Policía Federal de Paraná. Se llamó Operación Pinza, ya que con ambas fuerzas en investigaciones separadas el Juzgado Federal logró desarticular los dos grupos que regaron de cocaína la zona oeste de la ciudad.En una conversación entre Belkis Figueroa y María de los Ángeles Cano , la primera le dijo: "Estate despabilada, con todas las luces, porque hoy sábado, mañana y el lunes hay allanamientos en el XVI, me dijo Fabián". La comunicación fue el 13 de mayo y quien pasó el dato tenía buena información. Ese día hubo allanamientos de la Policía provincial pero que fueron en el domicilio de la banda de Pokemon Giménez.En otras escuchas también otros integrantes de la banda se advertían para descartar y sacar la droga o el dinero de lugares comprometedores.Víctor Fabián González, 52 años, comerciante, con domicilio en Ñandubay y Burmeister: organizador.Olga Daniela Isabel Castillo, 45 años, empleada administrativa del Consejo de Educación, con domicilio en calle Espeleta: asistente.Marcos Julián González (hijo de los anteriores), 21 años, comerciante, de barrio Paraná XVI: asistente/distribuidor.María Elena González, 50 años, ama de casa, de barrio Paraná XVI: colaboradora (fraccionamiento/almacenamiento/transporte).Elías Sole, 61 años, empleado de la Dirección de Comedores Escolares de la provincia, y vendedor de propiedades, vive en avenida De las Américas al 2100: transporte y resguardo de droga y administración del dinero.María de los Ángeles Vergara, "Marita", 41 años: guardadora.Belkis Gisela Figueroa, 33 años, de barrio CGT: fraccionamiento/distribución.Noelia Figueroa, 29 años, de calle República de Siria y 141: vendedora.María de los Ángeles Cano, 50 años, ama de casa, de barrio Paraná XVI: vendedora.Leonardo Ramón Lescano, 26 años, albañil: vendedor.Eduardo Comas, 56 años, empleado municipal, de barrio Paraná XVIII: resguardo y administración de dinero.Liliana Leal, 54 años, de barrio Paraná XVIII: resguardo y administración del dinero.Brian Damián Osuna, alias "Conejo", 20 años, changarín, de barrio Paraná XVI: fraccionamiento/vendedor.Maximiliano Landra, 22 años, albañil, de barrio Paraná XVI: fraccionamiento/vendedorJuan Marcelo Timoteo Romero, 27 años, cocinero en época de verano en Villa Urquiza, de barrio Paraná XVI: fraccionamiento/vendedor.Marcos Luis Arriondo, 38 años, empleado de albañil, de barrio Paraná XVI: fraccionamiento/vendedor.Bruno Emiliano Moreno, alias "Virus", 22 años, desocupado, de barrio Vicoer XI: fraccionamiento/vendedor.