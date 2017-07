Intensifican los controles en el puesto caminero del Túnel por las vacaciones

Con motivo del comienzo de las vacaciones de invierno, en el puesto caminero Túnel Subfluvial intensifican los controles al tránsito vehicular y brindaron recomendaciones para quienes aún no emprendieron su viaje por el receso."El tránsito es normal y tranquilo, y tampoco no ha habido mucha congestión en los otros accesos a la provincia", confirmó a, el subcomisario del puesto caminero Túnel Subfluvial, Alcides Arin. Es que según estimó, "se espera mayor flujo vehicular para el transcurso de estos días".Respecto de las recomendaciones, el subcomisario instó a los conductores a viajar con la documentación inherente al vehículo y los elementos de seguridad, además de transitar con precaución.Cuando se le consultó a Arin por las faltas más comunes entre los turistas, éste enumeró: "Olvidan cargar la última póliza del seguro y no le prestan atención a la carga del matafuego, porque lo tienen vencido o descargado porque no lo han utilizado".