Vecinos piden detener a sujeto con cinco causas: El Video de robo a farmacia

Los vecinos cansados

Es un conocido delincuente de Villa Zorraquín, en Concordia y tiene en vilo a todo el barrio. Dicen los vecinos que en todos los delitos cometidos en el barrio de la zona norte estuvo presente, al punto tal que llegó a acumular cinco causas probadas. El último robo lo tuvo como principal protagonista en las cámaras de seguridad mientras robaba una farmacia."Todas estas pruebas no son suficientes para tenerlo detenido. Es mayor de edad y continua haciendo de la suyas, gozando de total de impunidad", señalaron a"Esto nos está cansando, Vemos como este delincuente está en la calle. Parece que a la justicia no les alcanza verlo robar una farmacia porque no están haciendo nada por nosotros, no somos habitantes ni ciudadanos de segunda, este tipo tiene cinco causas y sigue libre", afirmó a El Sol Horacio un comerciante del barrio termal.