Conoció a una mujer en el boliche, la acompañó a su casa y lo asaltaron

Un joven de 27 años que, en un boliche de la zona del Puerto, conoció a una joven. Tras pagarle un par de botellas de champagne, le ofreció mantener sexo a lo cual la muchacha accedió, pero en su casa.

De esta manera, tras estar casi hasta el final de la jornada nocturna dentro del boliche, emprendieron la salida caminando hasta la vivienda de la joven. El hombre que había llegado a Paraná a disfrutar de las vacaciones, se fue caminando con la "nueva amiga" a fin de pasar el domingo con ella. Mientras caminaban hacia el barrio Maccarone, ya iban organizando el almuerzo en un comedor de la costanera.



El porteño no se percató de las características del barrio, pese a ingresar por la cortada Dorrego, y tras avanzar unos pocos metros, fueron interceptados por cuatro hombres. La amiga se apartó del visitante y corrió hasta perderse en las estrechas calles.

La víctima al verse rodeado, no le quedó otra que tratar de negociar la salida ya que uno de ellos tenía un arma de fuego. Así se acordó que no le harían daño si entregaba la billetera y el celular. Luego se le informó cómo podría salir del barrio, publicó Uno.

Así lo hizo y tras el incidente se dirigió hasta la comisaría octava a realizar la correspondiente denuncia, contra los cuatro ladrones y la "amiga" que habría actuado como entregadora.

Se informó desde la Policía, que no es la primera vez que se han registrado hechos similares con las mismas características efectuadas por algunas mujeres de esa zona.