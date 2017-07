Joven acordó cuatro años de cárcel por trasladar droga en un colectivo

Un joven de 18 años acordó en juicio abreviado, la pena de cuatro años de prisión por haber llevado un cargamento de 12 kilos de marihuana desde Misiones hasta Buenos Aires.En un rápido procedimiento judicial, solo dos meses después de ser detenido en el cruce de las rutas nacionales 12 y 14, en Concordia, se realizó un juicio abreviado en el que Facundo Martín Sisi Piriz, quien vive en la localidad bonaerense de Balvanera pero es oriundo de Corrientes, pactó una condena de cuatro años de cárcel.El 4 de mayo, aproximadamente a las 7.45, personal de Gendarmería Nacional que se encontraba ubicado en el puesto de la intersección de las mencionadas rutas realizando un operativo de control, detuvo un colectivo de la empresa Crucero del Norte, que provenía de Puerto Iguazú (Misiones) y se dirigía hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Al controlar la bodega detectaron una valija negra identificada con un ticket que les llamó la atención, razón por la cual solicitaron al chofer del micro que indicara quién era su dueño. Se pudo constatar que correspondía al pasajero Sisi Piriz, quien viajaba en la butaca número 35. Cuando se le solicitó que mostrara el pasaje se pudo observar que no tenía el ticket de control adosado y había rastros de que había sido quitado.Ante tal situación se solicitó la presencia de dos testigos civiles y se procedió a abrir la valija. Ante tantos procedimientos similares que terminan con el secuestro de estupefacientes, no les sorprendió a los gendarmes hallar en el interior del equipaje nueve bolsas de residuos que contenían de 17 paquetes con marihuana. El pesaje arrojó que se trataba de 12 kilos.No había muchos argumentos para defenderse y el joven optó por el camino más breve. En un juicio abreviado, acordó con la Fiscalía cumplir la mínima pena de prisión efectiva por el delito de Transporte de estupefacientes, y también abonar una multa de 2.000 pesos.Sisi Piriz fue interrogado por la vocal del Tribunal Oral Federal de Paraná, Lilia Carnero, sobre si reconocía el hecho tal cual le fue intimado, si admitía voluntariamente su participación responsable y si era consciente de que tal reconocimiento le implicaba aceptar una sentencia condenatoria. El joven respondió a todo con un sí.En la sentencia publicada este viernes, la magistrada valoró, entre las principales pruebas, que el acusado se conducía en un medio de transporte público con la droga acondicionada en paquetes dentro de una valija que había despachado como equipaje, tal como lo refirieron los testigos; así como el hecho de que el boleto no tenía adosado la constancia del despacho de la misma, pero sí rastros de que había sido retirado para no ser descubierto. Asimismo, se hallaron en su celular las fotografías que coinciden con la mercadería que trasportaba.Es la segunda condena en poco tiempo donde un joven, que por pocos meses no es menor de edad, es utilizado para el transporte de droga por el país. Se recuerda la anterior en la que un joven correntino de 18 años, padre de una beba, que trabajaba a destajo en la cosecha de frutas en una quinta y que vivía en una casa con piso de tierra y paredes de madera la necesidad lo empujó a subirse a un colectivo y llevar un bolso a Buenos Aires por unos pocos pesos. Llevaba 38 kilos de marihuana y lo detuvieron en la ruta 14. En noviembre de 2016, acordó cuatro años de prisión.