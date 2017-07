El cura Juan Diego seguirá en la cárcel hasta la sentencia del juicio en agosto

Los argumentos de la defensa

Proteger a los testigos

El tribunal de Casación compuesto por los jueces Marcela Badano, Hugo Perotti y Marcela Davite, confirmó parcialmente el fallo del juez Sebastián Elal de Gualeguay, que dictaminó la prisión preventiva para el cura Juan Diego Escobar Gaviria hasta que haya sentencia firme en la causa.Los magistrados consideraron que el religioso deberá aguardar en la cárcel hasta la sustanciación del juicio oral que está previsto desde el 22 al 28 de agosto, y se dicte una resolución sobre la causa.El tribunal de Casación confirmó este viernes en forma parcial la sentencia del juez Elal de Gualeguay, que dictaminó la prisión preventiva del cura Escobar Gaviria hasta que haya sentencia firme en la causa. Los jueces Badano, Perotti y Davite consideraron en parte la argumentación desplegada por los defensores del cura y ordenaron que continúe en prisión preventiva, pero hasta que haya sentencia en el juicio oral."Se resuelve: No hacer lugar al recurso de Casación interpuesto por los doctores Milton Urrutia y Juan Pablo Temón -con el patrocinio letrado de la doctora Alejandra Pérez-, contra la sentencia del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay -de fecha 26/05/17-, la que en consecuencia se confirma parcialmente, disponiendo que la prórroga de la prisión preventiva de Juan Diego Escobar Gaviria, lo sea hasta la finalización del juicio oral y dictado de la sentencia respectiva".Así se estableció en el falo de Casación, comunicado a las partes este viernes pasado el mediodía, al que accedióLos defensores de Escobar Gaviria fueron hasta Casación para cuestionar la decisión del juez Elal. Querían que el cura que está en la cárcel de Victoria desde hace unos meses, quede en libertad. Pero en esta instancia superior, no les dieron la razón, por lo cual el religioso deberá seguir en prisión hasta que haya una sentencia en el juicio oral. El debate está previsto desde el 22 al 28 de agosto en Gualeguay.En la audiencia del miércoles pasado, las partes confrontaron sus argumentos a favor y en contra de la sentencia de Elal. Los defensores esgrimieron que no existe peligro de fuga por parte del cura; y que la sentencia de Elal no correspondía porque "basó los posibles amedrentamientos -los mensajes que envió Escobar Gaviria a víctimas en plena Investigación Penal Preparatoria- en los hechos de la causa"."Fundamenta el amedrentamiento haciendo una lectura de los hechos de la causa, fundamento que no puede ser considerado como un riesgo procesal porque el cura empezó el proceso en libertad. La única forma para perder la libertad es por un hecho objetivo constatable, no por remitirse a amedrentamientos que se hayan denunciado oportunamente", alegaron.Con el mismo objetivo de atacar la decisión de Elal, Temón remarcó que no entienden "por qué Escobar Gaviria está preso" y sacó a relucir "problemas cardíacos" en una persona de 60 años.En contraposición, el fiscal Federico Uriburu explicó que se pidió la prisión preventiva del cura porque estaba probado que hubo presión a víctimas o allegados por el mismo o a través de otras personas. "No sólo tenemos que proteger a los testigos, sino que tenemos que mantener sus denuncias iniciales incólumes. La prohibición de acercamiento a Lucas González venció en febrero y que hayamos decidido renovar o no ese pedido tiene que ver con la libertad de emprender las estrategias que consideremos necesarias", fundamentó.Por su parte, el abogado querellante Mariano Navarro, aseveró que el religioso, estando procesado, "no dejó de acechar a los menores". Consideró que "las presiones e intimidaciones están probadas en el expediente", que cuando se realizaron los allanamientos encontraron en su poder "dinero, tablets y teléfonos"; subrayó que el debate está próximo a concretarse y que "la probabilidad de culpabilidad es de un grado tal".