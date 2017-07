Absolvieron a conductor que atropelló y mató a un matrimonio

Foto: Fue absuelto un conductor que atropelló y mató a un matrimonio en Gualeguaychú Crédito: El Día

La jueza Alicia Vivian dio a conocer ayer el adelanto de veredicto contra Lucas Ariel Molina por el homicidio doblemente calificado de Víctor Hugo Medrano y Fabiana Muñoz, que ocurrió en el Acceso Luis Jeannot Sueyro de Gualeguaychú, en agosto de 2014.



A casi tres años del fatídico accidente que se cobró la vida de dos personas, en los Tribunales de Gualeguaychú se escuchó ayer el veredicto al que arribó de forma unipersonal la Vocal del Tribunal de Juicios de Gualeguaychú contra el joven de 23 años que manejaba el Fiat Duna que invadió el carril contrario y embistió la moto en la que se trasladaba el matrimonio.



Si bien todavía no se conocieron los argumentos a los que llegó la jueza, Vivian indicó que le concedió la absolución por el beneficio de la duda a Lucas Ariel Molina porque la Fiscalía no pudo probar que el joven haya transitado con exceso de velocidad como lo dice la pericia accidentológica, sino que la tragedia se desencadena a causa del tercer auto que de forma negligente se atraviesa en el camino de Molina y lo obliga a realizar una maniobra brusca.



En otras palabras, culpa a ese tercer auto que nunca pudo ser identificado en la causa, y al que hizo mención Molina en la etapa investigativa, como el que origina el riesgo. Su aparición repentina sobre la avenida Luis Jeannot Sueyro obligó a Molina a frenar repentinamente, pierde el control del auto que termina invadiendo el carril contrario y colisiona a Víctor Hugo Medrano y Fabiana Muñoz.



La fiscal Martina Cedrés había solicitado en los alegatos de clausura realizados la semana pasada una pena de 4 años de prisión efectiva, por tratarse de dos las víctimas, más la inhabilitación a conducir por 8 años. El defensor, Fabián Otarán, había solicitado la absolución.



Teniendo en cuenta el fallo al que llegó Vivian, es muy probable que el Ministerio Público recurra a Casación y se dilate al menos un año más esta historia, para finalmente conocer si se confirma la sentencia o se ordena la realización de un nuevo juicio.

La tragedia del matrimonio



El jueves 21 de agosto de 2014, Gualeguaychú se conmovía por el fatal accidente frontal que ocurrió sobre la avenida Luis Jeannot Sueyro, entre el automóvil Fiat Duna, conducido por Lucas Ariel Molina, y una motocicleta 150cc en la que se trasladaba el matrimonio de Víctor Hugo Medrano y Fabiana Muñoz.



La mujer de 46 años, empleada del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, falleció en el acto, mientras que su pareja, un ex comisario de 54 años, sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado al Hospital, donde murió horas más tarde.



Muñoz falleció como consecuencia de un fuerte golpe en la base del cráneo, a pesar de haber tenido el casco colocado. Además se le constataron varias quebraduras por haber salido despedida del rodado. Las lesiones en Medrano también fueron determinantes, y a pesar de los esfuerzos médicos para mantenerlo con vida, murió al mediodía del día siguiente a la tragedia.



Molina, en su indagatoria con Guillermo Biré, quien por entonces era fiscal y actualmente es Juez de Garantías, señaló la aparición de un tercer vehículo, que ingresó de forma imprevista a la avenida por calle Marcelo T. de Alvear, originó su mala maniobra, que terminó con el impacto en los motociclistas. Molina había salido de su trabajo en el Parque Industrial y tras el accidente se realizó todos los estudios a los que fue sometido, entre ellos el de alcoholemia, que arrojó resultados negativos. (El Día)