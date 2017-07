Podrían citar al profesor denunciado por intentar seducir a una menor de edad

En declaraciones al programade, el jefe de la División Trata de Personas de la Policía de Entre Ríos, Diego Jazmín, se refirió a la denuncia presentada por un padre contra un profesor que habría tenido la intención de seducir a su hija de 16 años."Tomamos intervención con el padre de menor de edad, al cual le llamó la atención la actitud de esta persona mayor de 30 años, con la cual la chica se encontraba frecuentemente en la parada de colectivo, intercambiando charla y también números de teléfono", comenzó explicando Jazmín sobre la denuncia.En tal sentido, aclaró queporque hablamos de una menor y una persona 20 años más grande". Asimismo, remarcó que "no es una situación alumno - docente", ya que el profesor no dicta clases en la misma escuela donde va la menor.Sobre la exposición del padre, Jazmín contó que "con los pocos datos que tenía, llegó a la División donde se investigó quien era esa persona, oriunda de Paraná, y no tiene antecedentes de este tipo". Y estimó quepara protegerla de alguna situación mayor, no podemos inculparle que la iba a seducir o abusar", afirmó.Por otra parte, el Jefe de la División Trata de Personas manifestó que "en una primera investigación, se puede establecer que si bien no hay delito, el padre advirtió rápidamente una situación que podría haber terminado de otra manera"; y destacó la intervención del hombre.Tras ello, puntualizó queFinalmente, Jazmín indicó que en la División "tenemos muchas denuncias, pero muchas veces como hay menores de edad involucrados no se dan a conocer públicamente, trabajamos a puertas cerradas y ahí quedan las cuestiones, tras tomar las medidas del caso".