Foto: Camioneta chocó tres caballos de una tropilla que atravesó la ruta Crédito: El Día

El accidente sucedió en los primeros minutos del martes, cuando tres personas que se dirigían hacia Gualeguaychú embistieron a tres caballos de una tropilla que se atravesó corriendo por la Ruta 136 a la altura de la calle 7 de El Potrero.



Juan Santiago Schwindt, de 30 años, transitaba desde el puente internacional San Martín hacia Gualeguaychú a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok, junto a Joaquín Preisz de 30 años y Pablo Casenave de 35 años.



Al llegar al kilómetro 18.5, próximo al "boliche de López ", como se lo conoce en la zona, a la altura de la calle 7 de El Potrero, una tropilla de 13 caballos cruzó corriendo la ruta.



Schwindt no pudo evitar el impacto con uno de ellos, que rompió todo el frente de la camioneta, mientras que otros dos caballos embistieron contra el lateral del rodado. No había luces. No había nada que impidiera que el conductor evitara el choque. Afortunadamente, ninguno de los ocupantes sufrió lesiones, solo unos pocos golpes.



Una yegua alazana, sin marca a fuego, debió se sacrificada por el veterinario debido a que había sufrido una fractura expuesta. Se determinó el lugar de donde pertenecían los animales y su propietario adujo que habían escapado del campo luego de cortar un alambrado. (El Día)