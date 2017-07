Sobreseyeron a un hombre que apuñaló a su hijo

Gerardo Correa tiene 56 años y ayer la Justicia, a través de una resolución del juez de Garantías Mauricio Mayer lo sobreseyó de culpa y cargo tras haber sido acusado a fines de 2015 de "Homicidio en grado de Tentativa Agravado por el Vínculo".



Es oriundo de Gualeguay, pero desde 1983 vive en Paraná. Fue empleado del Estado, luego por diferentes situaciones, quedó desempleado y hoy prepara viandas artesanales.



"Fui criado en forma muy recta por mi madre. Mi padre era militar y falleció cuando yo era muy chico. En mis códigos de vida no se vale jugar con la mentira ni con la ostentación cuando hay otras necesidades básicas y lo que me pasó con mi propio hijo es algo que voy a llevar como una carga el resto de mi vida. Fue un momento fugaz, en el que después de una serie de situaciones desagradables y atropellos, quiso pasar por sobre su madre y su hermana, para llevarse cosas de la casa", relató al programa Códigos.



"Ya incluso había insistido para que le dé su parte de esa casa en la que vivíamos todos. Una casa que costó mucho esfuerzo, temores, porque cuando compré el terreno solo tenía la mitad de la plata y no pude dormir hasta que lo terminé de pagar. Pusimos junto a mi mujer ladrillo sobre ladrillo, hasta lograr vivir allí. De repente, con prepotencia, alguien que lleva mi misma sangre quiso arrebatar egoístamente todo ese esfuerzo y pensé en mi mujer y mi hija y me enceguecí. Cuando lo paré con aquella cuchilla ese fin de año, en el 2015, arremetí pensando que entraba de cabo a rabo. . . pero algo orientó la hoja para que no fuera mortal", analizó.



Gerardo Corréa debió someterse a proceso judicial a partir del 30 de diciembre de 2015. El mismo 31 de diciembre, mientras muchos se aprestaban a festejar, Corréa era anoticiado por la Fiscal Patricia Yedro que su situación era sumamente comprometida y que había resuelto acusarlo de "Homicidio en grado de Tentativa Agravado por el Vínculo" por haber apuñalado a su hijo, Ariel Correa, de 28 años.



Durante 2016 y gracias a que Ariel fue dado de alta, se logró buscar un acercamiento y una mediación, con el fin de morigerar la situación y no generar más conflictos de los que ya se habían originado hasta entonces.



El acusado fue emplazado para realizar un tratamiento psicológico de seis meses, -según lo que confirmó su abogada, la doctora Emiliana Cozzi- que cumplió a rajatabla y finalmente, tras reverse la medida, Correa fue sobreseído ayer de tarde, en una audiencia realizada en los Tribunales de Paraná.



El juez Mayer expresó: "Con esta medida se busca reforzar la creencia de todos los ciudadanos en la Ley y en el Derecho. No para que se diga que la Ley no vale, sino que a través de las herramientas que nos da la Ley, analizamos los distintos intereses en pugna y los distintos conflictos subyacentes, en este tema de las relaciones sociales. Aquí es preciso resaltar en este caso particular que existió una situación dramática, una reyerta, una riña entre nada más y nada menos que padre e hijo, lo que conlleva de por sí una pena en gran medida, la de un padre que tenga que imponerse por la fuerza a un hijo y que podría haber tenido un final catastrófico para toda una familia".



"No nos olvidemos que el principio de legalidad puesto en juego en cada transgresión a una norma Penal, en este caso se ve morigerado por un principio de oportunidad del Código Procesal Penal y que a través de la Fiscalía presente permite llevar a juicio determinados delitos, cuando lo considere necesario y otros no".



Finalmente argumentó que "en virtud de todos estos fundamentos y de que se ha analizado a una instancia de conciliación y que no existe oposición de la Fiscalía a la propuesta de la defensa de llegar a un sobreseimiento y sumado a que el señor Correa se ha sometido con anuencia de la víctima a un tratamiento psicológico para viabilizar esta salida negociada de la acción Penal es que dicto el sobreseimiento definitivo del acusado".