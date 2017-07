Conflicto por edificio:arrojaron ladrillazo desde la obra e hirieron a un hombre

Vecinos de calle Catamarca al 600, de Paraná, que se ven perjudicados por la construcción de un edificio, considerado el más alto de la provincia cuya torre albergará unos 70 departamentos.



Desde hace varios años vienen luchando contra la construcción del edificio. En distintas oportunidades denunciaron perjuicios en sus propiedades particulares, originadas por la mega obra e interpusieron recursos en el municipio para frenar la construcción. El problema se judicializó.



Pero los habitantes de la zona dicen que los inconvenientes "no han menguado". Este jueves, una mujer, cuya vivienda es contigua a la obra cuestionada, terminó radicando junto a su esposo una denuncia policial en comisaría 1º, a raíz de una lesión.



Celia Urrutia mostró su "indignación" al entender que se ven "invadidos en nuestros derechos personales, sin tener alguien que se haga responsable". En este sentido, contó a Elonce TV que este jueves, cuando decidió concurrir a pedirle a los trabajadores "un poco de solidaridad, para que podamos descansar en algún horario", les respondieron con una agresión, desde la mega obra.



"Cavan desde los cimientos, unos 15 metros hacia abajo. Esto provoca una invasión sonora muy importante. Lo hacen con martillo neumático, con una pilotera. El movimiento y la vibración que produce esto, ha producido la rotura de vidrios, en una situación que se viene repitiendo desde enero. A tres casas de este lugar, rompió azulejos y cerámicos. Comienzan entre las 6:30 y 8 de la mañana, con el trabajo de las máquinas, sin parar, ocho horas seguidas", explicó respecto de la situación.



En el mismo sentido aseveró que "si bien hay un juicio que va por otro carril, hoy fui a pedir solidaridad a los trabajadores, para poder descansar algunas horas. Se reían y junto a una manguera que yo había puesto antes, tiraron un ladrillo, con alambres herrumbrados de punta. Lastimaron a mi marido en el momento en que entró a nuestra casa y le provocaron una herida de tres centímetros de profundidad". La policía lo trasladó a hacerse las curaciones necesarias y a hacer la denuncia.



"Vivir así no se puede, quieren amilanarnos. Es grave lo que hicieron, fue con saña. Pedimos que vengan a dar la cara, si bien están fotografiados; se sabe quién fue. Lo único que quería es pedirles que se pongan en orden con los horarios, para poder descansar y nos respondieron de esta manera. Estamos todos sumamente preocupados. No pueden cambiarnos nuestros derechos, nuestras vidas", consideró.



Elonce.com.