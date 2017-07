Roció con alcohol a su pareja y la prendió fuego delante de su hijo

Un hombre de 28 años quedó detenido y será imputado por prenderle fuego a su pareja de 26, luego de una violenta discusión. La chica padece quemaduras de tercer grado, está internada y según contó anoche su hermana, sus lesiones son graves, pero según informaron fuentes judiciales, su vida no corre peligro.



La agresión tuvo lugar dentro de la vivienda ubicada en la calle Yapeyú al 1200, en Pérez, donde residen Nicolás R. y Maite. Hubo una fuerte discusión entre ambos y el hombre decidió rociarla con alcohol y prenderle fuego delante del pequeño hijo de la pareja, que tiene apenas dos años. Este dato también fue confirmado por Noelia, la hermana de la víctima, al diario La Capital.



El propio victimario se presentó más tarde en la comisaría de la zona para denunciar que su mujer se había quemado por accidente en el baño de la casa. Como su declaración dejó dudas, el caso recaló en la Unidad de Violencia de Género y allí el fiscal ordenó que se le tomara declaración a los familiares de la víctima para tratar de reconstruir el episodio.



Fueron estas declaraciones las que permitieron desbaratar la declaración del hombre, quien en un principio no fue detenido y al que sólo se le dictó una restricción para acercarse a su pareja. Sin embargo, con los nuevos elementos, la Fiscalía ordenó su detención y se le realizará la audiencia imputativa para acusarlo formalmente por causarle heridas graves a su mujer.



La hermana de Maite, Noelia, contó en declaraciones televisivas algunos detalles del episodio y dijo que cuando llegó su madre y le pidió a Nicolás R. que la llevara a un hospital, él se negó a hacerlo por miedo a que lo denunciara. Eso hizo que la mujer tuviera que ocuparse sola de la hija. Desde entonces, Maite está internada con serias quemaduras en distintas partes del cuerpo, pero controlada y sin que su vida corra peligro.



Los familiares de la víctima contaron que no es la primera vez que sufría violencia de su pareja e incluso afirmaron que como es hijo de un efectivo de una fuerza de seguridad federal, solía hacer abuso de esa condición para someterla a distintos maltratos. Este jueves fue a los Tribunales y quedó acusado de lesiones graves agravadas por tratarse de una cuestión de género.