El 27 de julio se conocerá la sentencia para José Mazzaferri

Este jueves finalizaron los alegatos en el marco del juicio contra el ex policía federal José Darío Mazzaferri por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, en la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay.



Guillermo Morales que lleva adelante la defensa técnica de Mazzaferri, pidió su absolución mencionando el fallo Muiña por el cual la Corte Suprema pretendió que el beneficio del 2x1 valga para represores como para presos comunes. El abogado del policía federal también reflotó cuestiones como la prescripción y la amnistía, la insubsistencia, falta de acción o principio de duda razonable.



Estos argumentos fueron replicados por el fiscal José Ignacio Candioti, que la semana pasada reclamó 20 años de prisión para el imputado; y por las querellas que hicieron un pedido unificado de 25 años de cárcel común.



En declaraciones a Elonce TV, el abogado querellante Marcelo Boeykens, mencionó que los argumentos de la defensa de Mazzaferri, "no son nada nuevo, en realidad interpuso excepciones que ya la justicia argentina tiene zanjada, como la prescripción y demás cuestiones que no hay vuelta atrás; también la sociedad argentina salió a las calles para decir que no hay marcha atrás con los juicio de lesa humanidad". Por lo que entendió que este tipo de planteos "nuevamente serán rechazados por el Tribunal Oral Federal de Paraná".



Respecto a la prueba que obra en la causa, el letrado indicó que "no lograron desvirtuar todo lo que hay en su contra y junto con la Fiscalía fuimos muy contundentes en los alegatos en señalar cuáles eran las pruebas que había en su contra".



El próximo 27 de julio, el tribunal compuesto por Beatriz Caballero de Barbani, Otmar Paulucci y Jorge Sebastián Gallino, darán a conocer la sentencia para Mazzaferri. "Esperamos un fallo muy duro", dijo finalmente Boeykens. Elonce.com