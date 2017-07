Por enfrentamientos armados, amplio operativo policial en Barrio Maccarone

Por enfrentamientos armados registrados este fin de semana en Barrio Maccarone, personal policial desplegó hoy un amplio operativo, registróHasta el momento, los procedimientos no habían arrojado sus resultados.María Cuello, una vecina de la zona, se acercó apara manifestar su malestar porque era el allanamiento número 11 que se realizaba en el interior de su casa en búsqueda de armas de fuego."Es un desastre como dejan mi casa, me tiran todo", se quejó la mujer, al tiempo que apuntó: "Antes era por los Pachutti, y ahora es por los Paniagua".Los oficios fueron librados para la búsqueda de armas de fuego en el barrio, pero ante el importante despliegue policial, no se habían informado sobre resultados positivos que haya arrojado el mismo.