Foto: Familia acusada de un homicidio irá nuevamente a juicio en Gualeguaychú Crédito: El Día

Eran seis los acusados, pero cinco son miembros de una familia. Estaban imputados de homicidio en riña por la muerte de Gonzalo Acevedo, ocurrida en Gualeguaychú. Pero la jueza Alicia Vivian sólo dictó un año de prisión efectiva a tres de ellos por causarle lesiones graves al muerto.

Cuando la jueza Alicia Vivian leyó el adelanto de veredicto en octubre de 2015, la magistrada se despachó con una dura crítica a la investigación judicial. "Es la primera vez que me enfrento a un debate como el presente, no por la complejidad de los hechos, porque he tenido causas extremadamente más complicadas, sino por el grado de intolerancia demostrado por las partes a lo largo de las audiencias, y por la insuficiente actuación fiscal", había dicho en esa oportunidad.



"Esta ha sido una causa en la cual han quedado en el camino líneas de investigación, posibles partícipes, posibles encubridores, posibles falsos testimonios y pruebas, además de aquellas desarrolladas insatisfactoriamente, es decir, dejando en el camino la posibilidad de llegar a la verdad plena de los hechos".



Todo esto fue escuchado atentamente por los padres de la víctima, Gonzalo Acevedo, que no podían salir del asombro por la decisión a la que había arribado la Vocal del Tribunal de Justicia de Gualeguaychú, y por el fiscal Lisandro Beherán, a quien en definitiva estaban dirigidas esas críticas.



Diego Acevedo, padre de Gonzalo, estaba indignado por el fallo de la magistrada porque a su entender "un fantasma mató a mi hijo porque les dio el beneficio de la duda a todos los que estuvieron ahí". A la salida de la audiencia agregó: "No se supo quién fue el que lo mató, pero ellos estaban ahí, no había nadie más, era una multitud contra dos chicos indefensos. Esa es la bronca que yo tengo, no me queda duda que son todos culpables, el beneficio de la duda yo no se los doy. Escuchar lo que escuchamos hoy fue denigrante".



La muerte



En los primeros minutos de la madrugada del 26 de octubre de 2014, en las inmediaciones de Tala y Chalup, en pleno corazón del barrio Munilla de Gualeguaychú, la Policía acudió a un llamado donde denunciaban sobre una pelea que se había originado en la zona. Al llegar, encontraron tendidas en la calle a dos personas: Gonzalo Acevedo estaba muerto, mientras que su amigo Walter Quiroga estaba vivo, pero muy mal herido.



Según consta en la causa, la víctima de 27 años recibió "múltiples lesiones, contuso cortantes, punzo cortantes y contusas en diferentes áreas corporales que involucraron órganos vitales, tales como el pulmón, el pericardio, el diafragma y el corazón". Quiroga, de 28 años, recibió una puñalada de tres centímetros en la región inguinal derecha que puso en riesgo su vida, por la cual debió ser intervenido de urgencia para estabilizarlo y evitar su muerte.



Quiroga sobrevivió y el Ministerio Público Fiscal llevó a juicio a Juan Carlos Petizco de 52 años y a sus hijos Carlos Javier de 31 años, Héctor Oscar de 30 años, Jonathan de 25 años, Daiana de 22 años, y una vecina, Floreana Núñez de 34 años.



Como nunca estuvieron muy claras las circunstancias en que ocurrieron los hechos, los Petizco y Núñez fueron acusados de atacar a Acevedo y a Quiroga y de ocasionarle la muerte al primero de ellos. Por no ubicar a un solo responsable, Beherán desestimó el "Homicidio simple" e imputó a todos de "Homicidio en riña", una figura más benévola que prevé penas de 2 a 6 años de cárcel.



La polémica



Vivian, que actuó como único magistrado en el caso por tratarse de una imputación menor a los 10 años, llegó a la conclusión tras el debate que Juan Carlos Petizco y Carlos Javier Petizco debían ser absueltos por el beneficio de la duda por el delito de homicidio en riña, y que Floreana Leticia Nuñez, Jonathan Ismael Petizco, Héctor Oscar Petizco y Daiana Antonella Petizco también debían ser absueltos por el beneficio de la duda por el homicidio en riña en perjuicio de Gonzalo Acevedo y por la Lesión grave en riña en perjuicio de Walter Darío Quiroga. Pero condenó a Floreana Nuñez, Jonathan Petizco y a Héctor Petizco a un año de prisión efectiva por considerarlos penalmente responsables de lesiones graves en riña en perjuicio de Gonzalo Acevedo, y por último condenó a Daiana Petizco a un año de prisión condicional por el mismo delito.



En definitiva, los cuatro de los seis acusados recibieron penas por causarle lesiones graves a un joven que murió asesinado.



Obviamente que un fallo de estas características trajo, no solo el repudio de los familiares de la víctima, mucha polémica y tanto la querella como la Fiscalía llevaron la sentencia a ser revisada por la Cámara de Casación Penal en Paraná.



Revés judicial



Ayer se conoció la decisión a la que arribaron los integrantes del órgano de alzada, que de forma unánime argumentaron en su fallo: "Es dable sostener que la interpretación del plexo probatorio, ponen en evidencia una falta de correspondencia entre lo decidido y una correcta aplicación de la ley".



"La cuestionada sentencia contiene realmente vicios lógicos en su fundamentación que ameritan que se la califique como arbitraria y nula, debiendo reenviarse a efecto de que un nuevo Tribunal, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho", finaliza el fallo de Casación.