"Perdido por la droga" cometió 5 delitos, entre ellos dos intentos de homicidio

Foto: "Perdido por la droga" cometió 5 delitos Crédito: El Diario

Emanuel Fabián González, alias Manon, de 24 años, expresó ante el Tribunal de Juicio integrado por Elisa Zilli, Ricardo Bonazzola y Alejandro Grippo, su arrepentimiento por los cinco hechos que cometió entre junio y noviembre de 2015, entre los que se destacaron por su gravedad, dos intentos de homicidio.



"Estoy arrepentido por lo que hice, no soy quien para quitarle la vida a nadie, ni para tomar lo que no es mío" reconoció con sinceridad González, y añadió: "Estaba perdido por la droga, no sabía lo que hacía. No quiero ser una carga para la sociedad. No quiero estar preso, pero hice lo que hice. Ahora cambié mi conducta" refirió en relación a que cuando ingresó a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná tuvo varios conflictos con otros internos, pero logró cambiar su actitud y ahora atraviesa el encierro lo mejor que puede.



González dio su consentimiento al acuerdo al que arribaron los fiscales Matilde Federik, Ignacio Aramberry y Alvaro Piérola, con el defensor Juan Carlos Rubio Pérez, aceptando la pena de seis años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo, por los delitos de Homicidio simple en grado de tentativa en calidad de autor, primer hecho; Tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil en calidad de autor, segundo hecho; Robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse, tercer hecho; Robo simple en grado de tentativa en calidad de autor, cuarto hecho; y Homicidio calificado en grado de tentativa en calidad de autor, quinto hecho.



En el acuerdo los hechos fueron sustanciados en cinco legajos y la presentación de los mismos no se corresponde con el orden cronológico en el que sucedieron,



Así, al joven se le atribuyó que el 31 de julio de 2015, alrededor de las 21, asestó sin mediar palabra una puñalada a su primo, Oscar Javier Barrera, quien se encontraba reunido con amigos en cercanías de la intersección de calle Gobernador Mihura y Coronel Martin J. Thompson.



Este hecho fue calificado como Homicidio simple en grado de tentativa. También se le endilgó que el 1 de julio de 2015, se le encontró en su poder un arma de fuego tipo escopeta, con culata de madera y ocho cartuchos completos.



Los elementos fueron hallados en su casa, dentro de una caja de madera envuelta con una cortina color gris, por personal de la División Homicidios, que realizaba el registro de la vivienda autorizado por el juez de Garantías en turno. Este hecho fue calificado como Tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.



El tercer hecho cometido por González consistió en que el 7 de noviembre de 2015, a las 23, junto a tres jóvenes de apellido, Suárez, Fain y Espeche, abordaron a Alexis Miguel Alejandro Rodríguez en zona de calles Parera y Miguel David, y "lo condujeron mediante golpes y bajo la amenaza de cortarle el cuello con un hacha hacia una vivienda tipo rancho allí ubicada, desde donde Rodríguez logró escapar y dirigirse hasta su domicilio, en Mihura al 2.600, mientras era perseguido por los cuatro, quienes lo siguieron y se introdujeron a la vivienda del denunciante donde se encontraban su concubina Brenda Pérez y sus dos hijos de 5 años y 4 años".



Según la imputación del grave hecho, ya en "el interior de esta finca, amenazaron con un arma de fuego tipo revólver, presumiblemente calibre 38, que apuntaban en dirección hacia el niño de 5 años, exigiéndoles a los moradores la entrega de dinero que el denunciante les manifestó que no poseía, para luego retirarse Rodríguez y su familia de su propio domicilio a lo de un familiar, intervalo en el cual Fain, Suárez, Espeche y Gonzalez procedieron a sustraer del interior de la finca una computadora personal compuesta de CPU, monitor y parlante de color negra, herramientas de albañilería y elementos personales de la familia, dándose a la fuga con los elementos sustraídos siendo aprehendidos por personal policial cuando se encontraban en las inmediaciones de la finca". Este hecho fue calificado como Robo agravado por el uso de arma de fuego no habida.



El cuarto hecho ocurrió el 22 de octubre de 2015, aproximadamente a las 3.45, cuando junto a un joven de apellido Dure Lescano, González, se apoderó ilegítimamente de elementos del Centro de Peluqueros, Panaderos y Afines, siendo detenido en el lugar. Este hecho fue calificado como Robo en grado de tentativa.



El último hecho que se le atribuyó sucedió el 29 de junio de 2012, aproximadamente a las 5.20, cuando a bordo de una moto, en calle Enrique Mihura a metros de la intersección con calle Sellano, atacó violentamente a Walter Fabián Agoglia para apoderarse del maletín que aquel llevaba.



En el desarrollo del hecho, González amenazó a Agoglia, que no quería entregar el maletín, diciéndole "mirá que te voy a pegar un chumbo, yo ya bajé a uno y no tengo problemas en bajar a otro"; para pasar a sacar un cuchillo tipo tramontina con el que atacó en reiteradas oportunidades a Agoglia.



Al retirarse del lugar, el imputado le dijo a la víctima: "Mirá que te conozco, te voy a encontrar y te voy a matar, ya te tengo fichado". Este caso fue calificado como Homicidio calificado en grado de tentativa.