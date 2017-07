Cargamento récord de droga: Pidieron entre 8 y 10 años de cárcel para acusados

El Tribunal Oral Federal de Paraná dará a conocer hoy el veredicto en el juicio que tiene a dos hombres como acusados por el transporte de más de 6 mil kilos de marihuana, el cargamento más importante que se haya detectado en la historia entrerriana.Se trata de un cargamento de 6.084 kilos de marihuana que policías provinciales descubrieron mientras realizaban un operativo de control vehicular en el cruce de las rutas 6 y 18, a unos veinte kilómetros de Villaguay, el 1 de agosto de 2015.Ayer los fiscales José Ignacio Candioti y Carlos García Escalada solicitaron fuertes condenas para ambos, luego de que Norberto Antonio Báez, el chofer del camión transportaba la droga, admitiera su responsabilidad e incriminara a su acompañante, Luis Emanuel Ruiz Díaz, como el responsable del cargamento y quien coordinaba con las personas que acompañaban el recorrido del camión desde la provincia de Misiones hasta la localidad bonarense de Chivilcoy.En su alegato, los fiscales pidieron que Ruiz Díaz sea condenado a. También solicitaron el decomiso del camión Mercedes Benz y del semirremolque en el que transportaban la marihuana.Los defensores Mario Franchi y Noelia Quiroga, en tanto, plantearon una serie de irregularidades que habrían ocurrido en los momentos posteriores a la detención del camión, por lo que pidieron que se declare la nulidad y que se disponga la absolución de Báez y Ruiz Díaz. También cuestionaron las penas solicitadas por los fiscales y reclamaron que, en caso de ser condenados, se les imponga una sanción más cercana al mínimo previsto para los delitos de narcotráfico, de cuatro años de prisión.Un dato permite magnificar el cargamento de marihuana:, aseguró el fiscal Candioti, que habló de una "extraordinaria cantidad" de marihuana y estimó el valor de la droga incautada en unos 90 millones de pesos a valores actuales.El fiscal consideró que la mayor responsabilidad debía recaer en Ruiz Díaz, no sólo a partir de la incriminación que hizo Báez, sino que "Ruiz Díaz tenía un accionar importantísimo en la operación".En ese marco, explicaron los fiscales que el camión circulaba con una serie de irregularidades infracciones a la ley nacional de tránsito, por lo cual se labró un acta y se le impuso al conductor una multa. El conductor, Báez, dijo que pagaría, sin importar el monto, para poder seguir con el viaje, pero que debía llamar a alguien para que le acercara dinero. Sin embargo, el fiscal García Escalada señaló que "fue Ruiz Díaz quien gestionó ante sus cómplices el dinero para el pago de la multa y les recriminó a sus cómplices que no se lo llevaran" hasta el puesto caminero donde se encontraba.Ruiz Díaz dijo que no conocía a Báez y que subió al camión en la ignota localidad correntina de Santa Rosa. Pero los fiscales desacreditaron esa coartada. "¿Es lógico que fuera Ruiz Díaz quien se comunicara con los ocupantes del vehículo de apoyo para solicitarles el dinero que necesitaban para el pago de la multa, siendo que no los conocía? ¿Es lógico que les reclamara que fueran a ayudarlos?", se preguntó Candioti. "Ruiz Díaz se comunicaba con las personas en el otro vehículo porque iba coordinando el cargamento", agregó el fiscal.El defensor oficial Mario Franchi, que representa a Báez, aseguró que "hubo irregularidades que motivan la nulidad del procedimiento" y advirtió que "los policías detuvieron el camión sin que hubiera una sospecha razonable".Según dijo el defensor, "la detención inicial era injustificada y la hicieron para ver qué encontraban", en lo que supone un exceso en las atribuciones que la legislación le concede a la Policía.Por su parte, la defensora adjunta Noelia Quiroga, que representa a Ruiz Díaz agregó que "la Policía no le avisó al juez enseguida de que se produjera la detención del camión", sino que lo habría hecho dos horas después, según dijo, "luego de que se hubieran realizado varios actos de inspección ilegítimos" y consideró que eso provocó "una grave violación al debido proceso, al derecho a la intimidad y a la libertad de locomoción".Además, pidió la absolución por "falta de eficiencia probatoria", al considerar que no se había podido reconstruir fehacientemente el hecho.Por lo demás, cuestionó la actuación policial y desacreditó la declaración de Báez que incriminó a Ruiz Díaz como quien tenía el dominio de los hechos y control sobre el cargamento. Según dijo, "Báez miente" y la declaración que dio ayer "no puede ser tenida por válida, porque significa un tardío intento exculpatorio".La defensora también pidió que Ruiz Díaz sea absuelto por el beneficio de la duda; pero en caso de que la jueza considere que es culpable, que le imponga una pena de prisión condicional o hasta tres años de prisión efectiva, como partícipe secundario del hecho.La jueza Lilia Carnero dará a conocer hoy su veredicto.La declaración de Norberto Antonio Báez, el chofer del camión cargado con marihuana, generó un cimbronazo en el juicio. Incriminó a su compañero de viaje y dijo que era quien controlaba el curso del viaje desde Misiones hasta la provincia de Buenos Aires.En su declaración ante la jueza Lilia Carnero contó que sabía la carga que llevaba, que le ofrecieron 20.000 pesos para hacer el viaje y que aceptó porque no tenía trabajo y que le costaba conseguirlo porque tenía antecedentes penales. Relató también que estando detenido, el otro imputado, Luis Emanuel Ruiz Díaz, le ofreció 80.000 pesos para desincriminarlo y que así lo hizo en la declaración que dio durante la instrucción, pero que no llegó a cobrarlos y eso motivó un distanciamiento y algunas peleas entre ellos en la cárcel de Concepción del Uruguay, donde están alojados.El fiscal Candioti pidió una condena más atenuada y que se le imponga una pena de ocho años de prisión. El defensor oficial Mario Franchi consideró que Báez "es una persona vulnerable", aseguró que "desde un primer momento intentó colaborar, y si no lo hizo de mayor manera fue por la posibilidad de sufrir represalias él o su familia" y pidió que se le imponga una pena cercana al mínimo de cuatro años de cárcel.