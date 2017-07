Caso Josefina: la sentencia se conocerá el 26 de julio

Este martes se llevó a cabo la jornada de alegatos en el juicio contra Juan Carlos Acuña por el homicidio de Josefina López, la joven de Concordia. La Fiscalía pidió la pena máxima para el único acusado del atroz crimen.



El Fiscal de la causa Josefina López, Flavio Zavaleta, en diálogo con Elonce.com, consideró que los alegatos "siguieron la línea de los planteos que se habían trazado todas las partes, desde un comienzo. El Ministerio Público Fiscal valoró todas las evidencias, las pruebas e indicios que se reprodujeron en el debate, y los agravantes. Por esto es que solicitamos la prisión preventiva hasta la confirmación de la pena y la querella acompañó este pedido".



La solicitud se enmarca en la figura del homicidio doblemente agravado por alevosía y de género.



La defensa de Acuña "se mantuvo en la misma línea" que venía sosteniendo. Recordemos que ayer el tribunal desestimó el pedido de absolución planteado por la defensa del único imputado en el juicio, Juan Carlos "Vívora" Acuña.



Respecto al planteo de la defensa aduciendo "supuestos apremios contra Acuña", el fiscal aseveró: "durante el transcurso del debate quedó en claro que esos apremios no existieron".



La defensa del acusado sostuvo que "no hay nada contundente" que vincule a Acuña con el crimen de Josefina. Zavaleta se refirió a las condiciones en que fue hallado el cuerpo de Josefina: "Se trabajó sobre parte de un cuerpo que estuvo enterado prácticamente un mes y la otra parte, al descubierto, tras 25 días de lluvias intensas. Era obvio que no íbamos a encontrar rastros, pero no podíamos dejar de hacer esas pruebas".



La sentencia y la lectura de los fundamentos, se conocerán el 26 de julio, aseveró. Elonce.com.