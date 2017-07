Malas maniobras desencadenaron accidente de moto en el microcentro paranaense

Un hombre de 34 años al mando de una motocicleta Skua debió ser trasladado al hospital San Martín de Paraná tras protagonizar un accidente de tránsito registrado este mediodía sobre calle Gualeguaychú, entre Belgrano y 9 de Julio, en Paraná.Según pudo saber, la conductora de un automóvil Volkswagen Vento dobló a la derecha para ingresar al garaje de su vivienda, pero el motociclista que circulaba detrás y por el carril exclusivo para el transporte urbano de pasajeros, no advirtió la maniobra y cayó del rodado. En la caída, impactó su cuerpo contra el tanque de nafta de un camión que se encontraba estacionado en el lugar."La mujer iba por su carril, se mandó para doblar y el motociclista que circulaba por el carril exclusivo para los colectivos no la ve cuando frena, se cae, rebota contra el auto y termina chocando contra un camión que estaba estacionado", fue lo contó un testigo del accidente a este medio.Como consecuencia del siniestro, el joven motociclista de no más de 25 años sufrió algunos golpes, por lo que se manifestó dolorido, pero estaba consciente.El testigo comentó aque "se golpeó la parte baja de la espalda contra el tanque de nafta del camión".Fuentes policiales confirmaron que el hombre resultó con traumatismo de cadera izquierda.Se desconoce si la conductora puso el guiño para doblar a la izquierda para ingresar al garaje de su vivienda.