Prisión condicional para policía que cobró por recuperar una moto

Hace casi tres años comenzaba una causa judicial que tiene como imputado a un policía de la ciudad de Diamante. Durante ese tiempo, hubo idas y vueltas en los Tribunales, hasta que ayer se arribó a una condena de un año y medio de prisión condicional. Antes, el joven había sido absuelto, pero la sentencia fue revocada y ahora otro juez consideró que es culpable. Quedará una instancia más de Casación donde la defensa buscará revertir el fallo.Según la acusación que estuvo a cargo del fiscal Gilberto Robledo, Ricardo Onofre Sosa, quien trabajaba en la División Investigaciones de la jefatura Departamental Diamante de la Policía de Entre Ríos, recibió de Franco Samuel Roldán la suma de 600 pesos a cambio de recuperar la motocicleta que le fuera sustraída a la víctima el 24 de agosto de 2014, manifestándole que en caso contrario no la recuperaría. El abogado defensor Miguel Ángel Cullen aseveró que se trata de "un lamentable malentendido" . El profesional afirmó aque "se obtuvo el dato que estaban ofertando una moto que era robada. Para evitar que la moto desaparezca, se intentó lograr la mayor cantidad de datos para detener a los autores del ilícito, tratando de configurar ese contrato de compraventa que no iba a existir nunca y así, poder intervenir con la fuerza policial y detenerlos"."Desgraciadamente se interrumpió a través de la intervención de la Fiscalía y quedó un policía echado de la fuerza, sin trabajo, y los ladrones de la moto no se conocieron, porque nunca se investigó quiénes fueron", aseguró.El fiscal había pedido para Sosa la pena de dos años de prisión condicional, así como la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer el cargo de policía. La acusación entiende que el delito está sumamente probado. Para los fiscales no hay duda que Sosa cometió el delito.Por su parte, el defensor reclamó la absolución por la inocencia del acusado, al considerar que "cualquier petición" por parte de la Fiscalía "es descabellada", al tiempo que cuestionó lo tortuoso de llevar nuevamente a juicio a una persona que ya había sido absuelta.El juez Rafael Cotorruelo condenó a un año y medio de prisión condicional a Sosa. El expolicía había sido absuelto en 2015 por el juez Daniel Malatesta, pero la Cámara de Casación Penal anuló aquella sentencia. Ahora, un nuevo de Tribunal de Casación revisará este fallo, como última esperanza para Sosa, quien intenta regresar a la Policía, publica Diario Uno.