Cocaína incautada en Santiago del Estero está valuada en U$S 45 millones

El secuestro de 1.800 kilogramos de cocaína en un campo del noreste santiagueño, sacó a la luz una realidad en la región que se convirtió en tierra fértil para las bandas narcos que operan en el país.El comandante Jorge Pereyra del Escuadrón 59 de Gendarmería, quien encabezó el procedimiento, brindó datos reveladores de una operación que podría tener más derivaciones.El vuelo clandestino con la cocaína había partido desde Bolivia, donde los proveedores enviaban cargamentos para la banda que operaba en suelo santiagueño. Allí ya se pueden advertir

Al ser consultado sobre cuál era el destino de la droga, el gendarme fue tajante y aseguró que aún no se puede establecer y que podrían ser varios lugares.En cuanto a la cantidad de bultos secuestrados, Pereyra señaló que estiman que se trataba de un acopio, correspondiente a cinco o seis vuelos clandestinos como el que fue detectado ayer.Según indicó, se presume queEl jefe de la fuerza, remarcó también que se trata de, la cual se puede presumir de los teléfonos satelitales, vehículos y por el hecho de que arrendaban un campo y contaban con maquinarias, simulando ser productores.Por último, Pereyra hizo hincapié en que el campo donde se concretó el procedimiento es de difícil acceso, lugar estratégicamente elegido por estas bandas, y destacó que ahora cuentan con las herramientas necesarias para combatirlas, en referencia a la utilización del helicóptero, sosteniendo que sin el apoyo aéreo hubiera sido imposible obtener los resultados alcanzados.La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, indicó que el cargamento secuestrado está valuado en 45 millones de dólares, una cifra récord en el país.Paralelamente, las fuentes precisaron que actualmente en el mercado, el kilogramo de cocaína en Santiago estaría costando unos $50 mil y se duplicaría en grandes centros urbanos como Buenos Aires.Además, cabe resaltar que la cocaína puede ser estirada por las redes de distribución y su valor puede ser difícil de establecer.La ministra de Seguridad también destacó el trabajo conjunto de las fuerzas y de los efectivos que"Gendarmería tenía información, por ese lugar pasan muchos aviones. Finalmente se pudo establecer el lugar y detener a las personas con helicópteros y gente que estuvo en el pasto durante varios días", sostuvo la funcionaria.Uno de los mayores interrogantes que surgen a partir del procedimiento es cómo la banda dueña de la carga llegó al campo donde se concretó el operativo.Altas fuentes ligadas a la investigación confiaron que el campo pertenecería a una conocida familia de Córdoba, de poco trato con los pobladores de la zona.Los miembros de la banda habrían arrendado el campo a la familia cordobesa. Si conocían o no la actividad que desarrollaban, será materia de investigación.La elección del campo no fue al azar. Para acceder a él se deben recorrer unos seis kilómetros que lo separan de Los Pirpintos por la ruta 16 y luego otros 18 por un camino de tierra con subidas y bajadas.La sospecha de los gendarmes es que, sobre la cual se focalizarán las tareas en las próximas semanas.