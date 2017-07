Lo acusaban de amenazar a su ex pareja por Facebook pero resultó inocente

Foto: Amílcar Martínez, a la derecha, en la imagen. Crédito: El Diario

Amilcar Sebastián Martínez fue acusado de amenazar a su ex pareja y a los familiares de aquella por distintas cuentas de la red social Facebook.



En una audiencia que se realizó el lunes a las 17.15, el juez de Garantías Nº 2, Eduardo Ruhl, dictó su sobreseimiento a pedido de la fiscal de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual, María Eugenia Schmith.



La fiscal manifestó que "las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía determinaron que la autoría de los hechos delictivos no son atribuibles al imputado". Martínez pasó por un severo proceso, nada menos que acusado de hechos cometidos en contexto de violencia de género, en los que estuvo privado de la libertad con medidas de coerción morigeradas en la modalidad de arresto domiciliario.



La causa tuvo un giro en febrero, cuando se recibió un esperado informe solicitado a Facebook para que precisara las direcciones de los números de IP (Protocolo de Internet) de las computadoras de las que se emitían los mensajes amenazadores.



Así, se comprobó que ninguno correspondía a la dirección de Martínez ni a familiares suyos, y sí a la de familiares de la víctima.



Una rápida investigación a aquellas direcciones, de familiares y vecinos de la denunciante, permitió detectar la posible responsabilidad de una persona, que ya está siendo investigada por su accionar.



En este sentido, Schmith explicó que "el delito existe pero la autoría se trasladó a otra persona".



En la audiencia de pedido de sobreseimiento de Martínez, que fue defendido por Cristian Panceri, el juez dictó el sobreseimiento por los delitos de Amenazas simples; Desobediencia judicial y Amenazas en concurso ideal; Desobediencia judicial y Amenazas agravadas por ser anónimas en concurso ideal; Amenazas y desobediencia judicial en concurso ideal, todos ellos unidos bajo las reglas del concurso real, dejando en claro que "los procesos que se han llevado adelanto no han afectado el buen nombre y honor de Martinez".



Panceri manifestó que su defendido se vio perjudicado por el proceso puesto que no pudo desarrollar la actividad a la que se dedica, que utiliza preferentemente las redes sociales, al ser privado de las herramientas con las que la llevaba adelante.



También solicitó constituirse en querellante en el nuevo legajo, puesto que entendió que Martínez fue víctima en la causa, puesto que se le atribuyeron hechos que no había cometido, sufriendo, además de la apertura de una causa en su contra, un perjuicio económico y el deterioro de su salud mental.



Panceri opinó que "si bien la actuación de Fiscalía fue honorable y dentro del marco de la Ley, esto no obsta a que haya personas que abusan de la Ley de Género", añadiendo que "por ello son determinante las garantías del debido proceso para salvaguardar el estado de inocencia" del que goza cualquier ciudadano que es acusado de un delito o es investigado por el presunto quebrantamiento de una norma. Finalmente, Panceri precisó que se constituirá como querellante y actor civil "para tratar de que se repare el daño causado a mi cliente".



Injusticia



El abogado de Martínez precisó a El Diario que "en este caso en particular, mi defendido fue injustamente imputado y mientras se sustanciaba el proceso estuvo detenido seis meses en su domicilio, sin acceso a redes ni a personas y con un policía en la puerta. Esto afectó su trabajo y su asistencia a la Universidad". Además añadió que "luego resulta ser que la hermana de la denunciante es la autora del hecho ilícito".