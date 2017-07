Juzgan a dos personas en Paraná por transportar más de 6.000 kilos de droga

Con un tribunal unipersonal, a cargo de la jueza Lilia Carnero, comenzó ayer el juicio a las dos personas que viajaban en el camión Mercedes Benz con un semirremolque que transportaba la droga escondida en medio de una carga de aserrín para construir camas para animales. Se trata de Norberto Antonio Báez, el chofer; y Luis Emanuel Ruiz Díaz, su acompañante, ambos nacidos en la provincia de Misiones. Están acusados por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización y podrían recibir penas de entre 4 y 15 años de cárcel. Ambos tienen defensa oficial.El histórico cargamento se descubrió casi por casualidad, el 1 de agosto de 2015, en un procedimiento de control vehicular en el cruce de las rutas 6 y 18, en el departamento Villaguay. Policías provinciales detectaron una serie de irregularidades que no constituían más que infracciones a la ley nacional de tránsito, ya que el camión excedía el ancho permitido de 2,60 metros para circular e incongruencias en la documentación a raíz de que había sido vendido recientemente. Nada que no pudiera resolverse con el pago de la multa en el lugar.Pero la actitud del camionero generó sospechas en los policías. Báez se mostró interesado en resolver rápidamente la situación e irse del lugar y les dijo a los efectivos que no tenía el dinero suficiente para costear la multa, pero que se lo acercarían otras personas que lo acompañaban en el viaje. Eso, finalmente, no ocurrió.Según los policías, Báez y Ruiz Díaz se mantuvieron en silencio luego de ser detenidos, aunque dijeron haber visto que hablaban por teléfono previo al hallazgo del cargamento de droga.-¿Por qué no querés venir hasta el lugar? No sé si hay un colectivo o un remís que vaya hasta la ciudad. Es más fácil que vengas vos- le decía Ruiz Díaz a la persona que estaba del otro lado de la línea, según el relato del policía Diego de la Casa, que dice haber escuchado la conversación.El efectivo dijo haberles preguntado con quién hablaban, pero que Ruiz Díaz aseguró que no los conocía y "contó que tenía que viajar a Buenos Aires y un pariente que trabajaba en un aserradero le ofreció ir como acompañante en un camión". Báez, que estaba a su lado, le confesó que tenía contacto con dos personas a las que identificó como Polaco y Paraguayo, hizo una descripción física de ellos y dijo que se conducían en un Volkswagen Bora. Pero el vehículo no fue localizado.El mismo De la Casa contó que tras el hallazgo de la droga escondida entre las bolsas de aserrín escuchó un reproche que Ruiz Díaz le hizo a Báez:-¡Por qué me metieron en este lío! -dice que le manifestó.La marihuana estaba oculta en el semirremolque, cubierta a los costados y arriba por bolsas con aserrín y tapada la carga con una lona. Los policías aseguran que no se veía desde el exterior ni se percibía olor. Fue con la ayuda de un can detector de narcóticos que pudieron evacuar la sospecha que alimentaba la actitud del conductor.El policía José Osvaldo Velázquez, de la Delegacía de Toxicología de Villaguay, fue quien detectó la marihuana oculta bajo las bolsas blancas que contenían el aserrín; pero antes le hizo una pregunta a Báez, como al pasar:¿Sabés lo que estás transportando, estuviste presente en el momento que se hizo la carga?No, sólo enganché el semirremolque y salí para Buenos Aires ?le respondió el chofer.Luis Emanuel Ruiz Díaz tiene 28 años y está detenido en la cárcel de Concepción del Uruguay desde aquellos días de agosto de 2015. No declaró en el juicio, pero expuso una coartada a través de testigos: asegura que no tiene nada que ver, que viajaba en el camión porque había sido levantado en Posadas cuando hacía dedo para viajar a Buenos Aires a ver un partido de fútbol, el que terminaría coronando a River Plate como campeón de la Copa Libertadores, cuatro días después de ser arrestado.De hecho, entre sus pertenencias tenía "pasajes" para ese partido que el equipo de la banda roja terminó ganando 3 a 0 en el estadio Monumental. Dos mujeres contaron ayer que lo conocían desde hacía años, "una buena persona, trabajador", dijeron. Lo esperaban en su casa, en el partido bonaerense de Zárate, pero no llegó y se enteraron de que había sido detenido a través de mensajes de su familia en la red social Facebook. Los policías, en cambio, sostienen que era quien hablaba con las personas que viajaban en el vehículo de apoyo, aportándoles datos del estado de las rutas y la presencia policial.