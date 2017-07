Policía "desbarató kiosco" y vecinos pusieron cartel: "No hay más droga"

Donde hasta hace una semana funcionaba un "quiosco" de drogas, hoy sólo queda un lote limpio y los carteles que los vecinos del asentamiento La Vecindad, ubicado en la localidad mendocina de Las Heras, colocaron para advertir a los clientes que allí ya no se consiguen sustancias.



El martes pasado cuatro mujeres fueron detenidas acusadas de vender estupefacientes en ese loteo usurpado por varias familias. Tras una serie de allanamientos, les secuestraron más de 140 dosis de cocaína, lista para ser comercializada, y 130.000 pesos, producto de la venta de la sustancias.



Una de las detenidas ya se encontraba procesada y con prisión domiciliaria por el mismo delito a la espera de la resolución judicial.



Una semana después del operativo policial el lugar donde se ofrecían las sustancias, en la calle Lamadrid 2778, luce completamente distinto. El Ministerio de Seguridad provincial difundió imágenes de los carteles que colocaron vecinos de la zona tras el paso de los uniformados.



"No moleste, no hay más droga", se lee en un cartel pintado con grandes letras negras para advertir a quienes siguen acercándose al lugar en busca de estupefacientes. "No hay más venta de droga", se lee claramente en otro letrero. Al parecer, los habituales consumidores continúan yendo al lugar en busca de cocaína y marihuana al no haberse enterado de la medida que permitió desbaratar el accionar narco.



Para la Policía esto "indica que el trabajo realizado por los efectivos policiales permitió desarticular a un grupo inescrupuloso de personas que comercializaba drogas alcanzando una importante capacidad de ventas", según se comunicó oficialmente.



"Esta es una de las medidas logradas gracias a la colaboración de la comunidad que permanentemente se involucra aportando información y detalles para contrarrestar el accionar delictivo", celebró la cartera provincial.



Los Andes.