Imputaron a una mujer por la muerte de su bebé cuando ella se fue a un boliche

Según la autopsia realizada en el cuerpo del bebé, que se llamaba Elías, su deceso se produjo en sofocamiento, aunque no se había determinado las circunstancias.



De todas maneras, Rebeca Fernández, de 30 años, fue imputada por homicidio agravado por el vínculo, con una pena que tiene prevista una pena de prisión perpetua.



Según lo informado por Diario Uno, así lo determinó el fiscal del caso, Carlos Torres, tras reunir los primeros elementos del expediente.



El desgraciado suceso ocurrió el último fin de semana en una vivienda del barrio Capilla de Rosario II, de esa zona del Gran Mendoza.



La mujer abandonó la vivienda tras reunirse con unos amigos dejó en su casa a su bebé de dos meses, junto a su hermano de once años y otro algo menor, para ir a un boliche bailable.



Según pudo saberse, Fernández regresó por la mañana en estado de ebriedad y luego avisó a la Policía que su bebé había fallecido.



En un primer momento se especuló con que el bebé murió a causa de sufrir un broncoespasmo, aunque después se corroboró que el deceso ocurrió por asfixia.



El cuerpo del pequeño no presentaba lesiones visibles, aunque resta una serie de estudios para poder ayudar a determinar en que circunstancias perdió la vida.



Fernández ya presentaba un antecedente serio porque siete años antes ya se había muerto otro bebé por ahorcamiento.



En esa ocasión, se comprobó que el chico no había sido agredido, aunque no se descartó negligencia en su cuidado, ya que se enredó por el cuello con tensores al caer de un carrito.



Por el momento, la sospecha permanecerá detenida en la Oficina Fiscal 19 de Guaymallén.