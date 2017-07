Caso Josefina: Para la querella, hay "pruebas suficientes" para condenar a Acuña

"Yo tengo un planteo, que lo tuve desde el primer momento en que asumimos como querellante en esta causa y creo que hay una falta de información al respecto", comentó el doctor Francisco Azcué, quien representa los intereses de la familia de la menor asesinada.El abogado precisó que "estamos en la etapa terminal del proceso", ya que "mañana (martes) se van a realizar los alegatos en este debate".Para el profesional, "existen pruebas suficientes como para que los jueces lleguen a una certeza respecto a la materialidad del hecho, a la autoría, al móvil y a los agravantes", por los cuales "hemos formulado una acusación contra el imputado".Otro de los puntos que se pudo probar, siempre según Azcué, es el encuentro pactado entre ambos el 29 de julio de 2015, "en una parada de colectivo". Yendo a los minutos previos a la reconstrucción del desenlace, "Josefina sale de su casa, luego de ver el partido de Boca y es algo corroborado por testigos, atrás sale Acuña, la llevó a ese lugar y la puso en un estado de indefensión total", relató.Según el letrado, al cuerpo de la víctima lo encuentran "porque Acuña era el principal sospechoso". Luego del macabro hallazgo "lo querían linchar a Acuña y ahí fue cuando se quebró y por eso tuvo que ser trasladado a la Jefatura".Ademas, una vez detenido, "cuando la mujer le llevó la ropa, le preguntó y ahí él le dijo "la maté, negra", algo que fue escuchado por funcionarios policiales", rememoró el profesional. Aunque aclarando que fue una manifestación espontánea y no en el marco de una declaración indagatoria.Por último, Azcué pidió que las "pruebas recolectadas sean analizadas de forma articulada", ya que "en este tipo de investigaciones no existe un sólo tipo de evidencia que determine por sí sola y de forma fehaciente, la comisión del hecho por parte del imputado"."Acá no tenemos nada personal contra Acuña, los testigos no fueron a mentir al debate y es verdad que se hicieron muchas pruebas periciales que no arrojaron resultados, pero eso tiene que ver con el paso del tiempo y es normal", remató. (Diario Río Uruguay)