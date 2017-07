Se incendió una hectárea de pastizales: Bomberos lograron apagar el fuego

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Bomberos Voluntarios, junto a Bomberos Zapadores, trabajaron durante dos horas para apagar un incendio en calles Rondeau y Ambrosetti, de Paraná.



Según informó a Elonce TV el oficial ayudante, Lucas García, "una hectárea se quemó, se originó el fuego a un costado del campo y con el viento se expandió. Se sofocó todo con equipos hidrantes para que no afecte las viviendas de la zona".



En ese sentido, manifestó que se desconoce cómo se originó el fuego, pero aseguró que se extinguió en su totalidad. "No hubo personas heridas ni viviendas afectadas. El humo llegó a todos lados. Hay mucha rama seca que pudo haber propagado el incendio. Está todo muy seco, no ha llovido en la zona y eso pudo haber colaborado", agregó. Elonce.com