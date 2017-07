Narcoavioneta: La Justicia Federal pidió "urgente" copia de una escucha

Avance de la investigación

Quién es quién

La Justicia Federal pidió a su par provincial la copia de una escucha para incorporarla al expediente en el cual se investiga la supuesta organización delictiva que encabezaría Daniel "Tavi" Celis, la cual cobró fuerza con más de 20 detenciones tras las intercepción de una avioneta con 317 kilos de marihuana en la zona de Colonia Avellaneda a fines de mayo pasado.El requerimiento dice: "Líbrese oficio a la Oficina de Gestión de Audiencias del Superior Tribunal de Justicia, a fin con carácter Urgente y Preferente Despacho, se sirvan remitir ad effectum videndi en Legajo Nº 36.775, caratulado: De Oficio S/ Asociación ilícita; interesando especialmente copia de la escucha identificada como audio 67 (221529/19) audio o conversación entre, ex director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Paraná".Sobre este audio pedido por el juez federal, cabe recordar que el 15 de marzo el juez de Garantías Nº 4, Humberto Franchi, a pedido de los fiscales Ignacio Aramberry y Juan Malvasio, emitió unaprobatorio referenciado, bajo idénticos apercibimientos".Además, Franchi, resolvió "ordenar a Facebook INC., proceda al bloqueo de la publicación del usuario 'Limpiemos de Narcos la Municipalidad', de fecha 12 de marzo de 2017, posteado a las 8.49 pm, bajo apercibimientos que su omisión podría configurar el comportamiento reprimido por el artículo Nº 239 del Código Penal por lo que podría resultar perseguido penalmente".Aramberry y Malvasio actuaron "a requerimiento de la Procuración General de la Provincia, (para que) inicie actuaciones a fin de investigar distintos ilícitos contemplados en el Código Penal".En el expediente de la Justicia Federal se incorporará esta escucha a otras que obran en el mismo y en las cuales, se dan a conocer comunicaciones de Celis con varias personas. Con las mismasMientras tanto,, además de los allanamientos realizados, los diversos elementos secuestrados y las localidades hasta donde se extendía el "negocio", no sólo en Entre Ríos, sino también en Santa Fe.Según los documentos a los que tuvo acceso, se cataloga ay a partir de ellos una red de conexiones en las que, según las diversas pruebas que se fueron recabando.