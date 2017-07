Defensor dice que es "escasa la prueba" contra hijastro de Wagner

Policiales Confirmaron que habrá 70 testigos en el juicio por el crimen de Micaela García

Matías Farías defenderá a Gabriel Otero, hijastro de Sebastián Wagner, que está imputado como coautor del crimen de Micaela García en Gualeguay.El abogado del hijastro del principal acusado, Sebastián Wagner, sostiene que su cliente es inocente y que solo existe una prueba que lo involucra. Otero no fue detenido en el principio de la causa, pero quince días después de iniciado el proceso un testigo lo reconoció en una rueda de personas y desde ahí se lo involucró en el hecho. Luego de que le dictaran la prisión preventiva comenzó a actuar Farías.Farías prefirió no adelantar lo que será su estrategia defensiva en el debate que se desarrollaría en octubre, pero contó lo que dijo Otero en su indagatoria. "Habló sobre lo que pasó, dijo fue que siempre estuvo a disposición junto a su madre, dijo 'yo sí lavé el auto esa mañana, pero fue porque ese día me levanté hice algunos mandados, anduve con mi mujer en el auto, y como estaba sucio lo lavé y después me fui a jugar al fútbol, no tenía idea lo que había pasado'. Eso fue lo que relató. Él siempre estuvo a disposición y por eso el Juzgado le otorgó el arresto domiciliario. Entendió que siempre había estado dispuesto a colaborar, no perturbó la investigación ni destruyó pruebas, ni trató de fugarse", detalló el defensor.Farías opinó que Otero fue involucrado por tratarse de una causa importante y pública, porque "el Fiscal (Ignacio Telenta) no lo había llamado a Otero más que como testigo. La única prueba que lo involucra es un testigo que en la rueda de reconocimiento dijo 'me parece que es él'. Es lo único que hoy en día; lo único que lo está atando a la causa, pero bueno, en el debate probaremos su inocencia", sentenció en declaraciones aFarías cree que "aunque sea escasa la prueba en contra", Telenta mantendrá la acusación en el inicio del juicio, pero aseguró que para él es importante llegar a debate para que "se averigüe la verdad".Otero hoy aguarda en la casa que convivía con Sebastián Wagner el inicio del juicio. El jueves se realizó la elevación y ahora solo resta que el Tribunal de juicios de Gualeguay disponga fecha. Por el momento solo hay especulaciones de cuándo se realizaría el debate, pero se cree que podría ser en octubre.