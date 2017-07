"No hay nada contundente" que vincule a Acuña con el crimen de Josefina

En esa audiencia se tomó declaración a dos testigos presentados por dicha defensa y también se expuso un video de una Cámara Gesell realizada a un menor de edad, el que habría recibido apremios por parte de la policía, según el abogado defensor Alejandro Giorgio.



El letrado afirmó que en sus exposiciones "demostramos que se le fue la mano a la policía en la investigación, como lo sostuvimos desde el primer momento que actuaron fuera de la ley". Trajo a colación que su defendido Acuña hizo la denuncia penal del apremio recibido antes de que se lo impute y no se investigó", afirmando que "el mismo padre (de la víctima) había hecho una denuncia de apremio y después se dio vuelta", retirándola.



Para fundamentar su hipótesis, Giorgio recalcó que "se hicieron 60 pericias y no hay nada contundente de que diga que él (por Acuña), haya participado del asesinato de Josefina". Subrayado que "la confesión que él hace dos años atrás fue bajo apremio, mediante el método del garrote", graficó.



En este sentido remarcó que "cuando va a tribunales dijo que iba a declarar y podía responder lo que quieran, y desde Fiscalía no le preguntaron nada, porque quisieron tapar los hechos", acusó.



El juicio por el asesinato a Josefina López continuará este martes desde las 8,30 horas, con los alegatos finales. Adelantando Giorgio que los abogados defensores pedirán la absolución total para Juan "Víbora" Acuña. (Diario Río Uruguay)