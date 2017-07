Detuvieron en Gualeguaychú, a sospechoso de asaltar a un remisero a mediados de junio, cuando un joven conductor de 25 años llevó a dos supuestos pasajeros hasta España y Etchevehere, pero al llegar al lugar le pidieron que los acercara hasta el barrio Trinidad. Mientras uno lo tomó del cuello y lo amenazaba con un arma blanca en la cintura, el otro le sacó hasta las llaves del auto.



El personal de Investigaciones de la Policía de Gualeguaychú detuvo a uno de los dos supuestos responsables del hecho mientras caminaba por calle Buenos Aires y Alem. El supuesto delincuente, también de 25 años, está acusado de robo agravado.



El episodio que le tocó atravesar al remisero Martín Cristaldo tuvo su momento de mayor tensión cuando los delincuentes bajaron del auto. "Cuando el que me robó ya estaba abajo con todas las cosas lo incitaba al otro para que me pinchara. Le decía: 'pegale un puntazo, pegale un puntazo'. Eso me quedó grabado en la cabeza. Yo le decía: 'ya estoy acá, ya estoy robado, llévate todo'. Menos mal que no le hizo caso. Cuando manotearon la llave del auto corrí atrás de ellos porque yo sabía que era la única que tenía. Lo corrí una cuadras pero se perdieron en los pasillos del barrio", relató a ElDía.