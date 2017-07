Robaron la recaudación para el costoso tratamiento de niño con grave enfermedad

Dylan, un niño que vive en la ciudad de Resistencia y que padece Síndrome de West, debe viajar a China con su familia para realizar un tratamiento que mejorará su calidad de vida. Para ello, venían realizando campañas solidarias para reunir el dinero que sería destinado a ese viaje.Sin embargo, este sábado unos ladrones ingresaron a la vivienda del chico, de donde se llevaron todos los fondos recaudados, según lo relató su mamá, Erica Falcón, en su cuenta de Facebook. Los ladrones revolvieron toda la casa buscando la plata."No entiendo cómo puede haber tanta gente hija de mil p... Tanto sacrificio de ir y venir en el frío, el calor, con mi hijo, para juntar la plata para su tratamiento. Me quiero morir, no voy a parar hasta lo último. Dolor y tristeza en mi alma es lo único que siento. Se llevaron la plata del tratamiento de Dylan y tres urnas. Es una vergüenza, ya no tienen códigos; es un bebé especial loco. Esto no va a quedar así, lo juro. Dylan va a viajar. Voy a empezar de 0 con mucho dolor en el alma", se lamentó la mujer."Dylan va a China a si o si, porque a partir de hoy no paro. Mi casa está en venta. Le pido disculpas a la gente que nos ayudó?", agregó la mamá del pequeño, publicó