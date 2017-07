Ex rugbier detuvo de un tackle a ladrón que pretendió escapar tras un robo

El caso ocurrió alrededor de las 11.30 frente al Colegio Nacional y a menos de 100 metros de la Jefatura de Policía de Gualeguaychú. Un joven de 19 años ingresó a un comercio de ropa, se probó una campera y en un descuido de la comerciante, salió corriendo.



"Venía por 25 en mi auto cuando escucho gritar a una mujer. Entonces veo a un pibe corriendo en mi dirección y a la mujer que gritaba siguiéndolo. Y no lo dudé: puse el freno de mano, bajé del auto y cuando pasó al lado mío le hice un tackle y lo detuve", relató a ElDía Amadeo Muñoz, un hombre con pasado en el club Carpinchos de Gualeguaychú.



El delincuente tomó calle 25 de Mayo en dirección al oeste, pero la comerciante no se quedó atrás. También salió detrás de él gritando y advirtiendo a cualquiera que lo detuviera porque le había robado. Fue allí que apareció el ex tercera línea de Carpinchos en la década de los 90.



"Cuando lo derribé, me senté encima para que no escape. Dos personas más se acercaron y me ayudaron teniéndole los brazos y las piernas. Y al mismo tiempo, uno de los médicos del San Lucas llamó a la Policía", relató Muñoz, y bromeó: "Lo detuve con un tackle reglamentario, a la altura de la cintura. Si le hubiera tirado un tackle al cuello, lo partía en dos".



El joven fue detenido en la esquina de 3 de Febrero y de allí trasladado a la Jefatura de Policía, en donde quedó alojado a disposición del fiscal auxiliar en turno. "Es increíble: el pibe robó en la tienda que está frente al colegio Nacional, a una cuadra de la Jefatura. Si no fuera por lo que hice yo y los que me ayudaron nadie, el tipo hubiera escapado. Es una vergüenza que estas cosas pasen a una cuadra de la comisaría", opinó Muñoz.