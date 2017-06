Policiales

Feliciano

Viernes 30 de Junio de 2017

Desagradable sorpresa para un productor: Cuatreros le carnearon una ternera

Cuatreros carnearon una ternera pero el dueño no hizo la denuncia porque según argumentó, no es la primera vez que sufre este tipo de episodios y la Policía "no hace nada". Ocurrió en una quinta del ejido, en Feliciano.