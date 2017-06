Vecinos enardecidos destruyeron la casa de acusado de abusar de una niña

Un grupo de vecinos enardecidos, destruyeron este jueves una precaria vivienda de madera, en la cual vivía un sujeto que fuera denunciado de abusar de una niña de solo tres años.El violento incidente ocurrió en horas del mediodía, en la esquina de calle Tratado del Pilar y bulevar Sanguinetti, del Barrio Juan Perón (conocido como Barrio San Gabriel), al norte de la ciudad de Colón.Mientras esto sucedía, el supuesto abusador, se encuentra detenido en la Jefatura policial, acusado de tenencia de arma de fuego, ya que personal policial encontró en su poder un arma con numeración limada.Todo habría comenzado el pasado martes, cuando una joven de 19 años de edad, vecina del supuesto abusador, radicó la denuncia de que este sujeto de apellido María apodado "Carpincho", había abusado de su hija.La mujer habría señalado que la nena manifestó tener molestias y eso fue lo que les llamó la atención, por lo que se alarmaron y concurrieron a la Policía, que inmediatamente puso en conocimiento de lo sucedido al fiscal de turno, doctor Sebastián Blanc.Esto llevó a que la pequeña fuera revisada por personal médico policial, trascendiendo que, pero no obstante esto, se continuaba con las diligencias y se estaría tratando el caso con especialistas, ya que es complicado obtener declaraciones de una criatura de tan corta edad.La situación se fue tornando muy complicada y la tensión se fue instalando en los vecinos del barrio, que pretendían hacer justicia por mano propia.El momento más tenso fue en horas de la noche del miércoles, cuando el sujeto denunciado, llamó pidiendo protección porque había recibido amenazas de que le iban a quemar la vivienda, ya que él estaba en el interior, dado que por el momento no hay evidencias que lo incriminen.La Policía acudió a la casa de "Carpincho", concurriendo personal del Comando Radioeléctrico, GEPER, División Investigaciones tratando de calmar la situación, diligencia que fue imposible a través del dialogo.Fuentes indicaron a 03442 que los uniformados trataron de hablar con el hombre que se negaba abandonar la casa, pero ante el clamor popular fue retirado, hallándose en la vivienda un arma de fuego tipo revolver calibre 32, con la numeración limada, por lo que terminó detenido, secuestrándose también piezas de un rifle calibre 22 y partes de arma tumbera.El malestar del vecindario no bajó de nivel y esto terminó por estallar en horas del mediodía del jueves, cuando más de un centenar de vecinos fueron al domicilio de "Carpincho" y los destrozaron, para luego llevar las partes del mismo a un terreno y terminar quemándolo por completo, como muestra de indignación por lo presuntamente ocurrido.En el lugar estuvo un hermano del acusado, quien intentó sacar las pertenencias de la casa, pero fue imposible y casi terminó siendo linchado por la multitud, que finalmente terminó por reducir a cenizas la casa y los elementos que había en su interior.Respecto al imputado de tenencia de arma, se supo que seguirá detenido, pero hasta el momento no se formalizaron cargos por el supuesto abuso, ya que se debe tener elementos que lo demuestren. Más allá de esto, hay circulando versiones sobre supuestos antecedentes de "Carpincho", pero no hay denuncias en su contra que así lo certifiquen.