Desvalijaron casa de calle Güemes:"En dos horas se llevan todo nuestro esfuerzo"

El ilícito sucedió en la tarde de este jueves en una casa de calle Güemes. La familia fue alertada por vecinos que delincuentes "habían entrado a su casa". En el momento del hecho los moradores, estaban fuera de la vivienda.



"Yo estaba trabajando, nos alertaron y vinimos lo más rápido que pudimos. Cuando llegamos ya estaba la policía. Entramos a la casa, estaba todo revuelto y nos encontramos con que nos faltaban electrodomésticos varios, dos televisores, celulares, ropa; dinero, en el que estaba incluido el del alquiler, unos 9000 pesos. Yo vendo artículos de pesca (en valor, de 9 a 10 mil pesos), también se los llevaron. Además, me ocupo de vender hamburguesas, se las llevaron incluyendo un sachet de mayonesa", mencionó el joven damnificado a Elonce TV.



Al mismo tiempo, aseveró que se están mudando por lo que "desde hace una semana habíamos estado embalando todo", dijo.



La ventana que los delincuentes "rompieron" para ingresar se encuentra en el patio de atrás de la casa. "Se tomaron el tiempo de sacar los tornillos, doblaron la ventana y entraron", expresó. Al parecer, los delincuentes, según indicó el joven, se habrían ido, pasando un tapial de unos cinco metros de alto, que da al arroyo de barrio Maccarone. "NI la policía pudieron explicar cómo pasaron por ahí", acotó.



"Nos matamos laburando para tener algo; vienen así, nos rompen y nos sacan todo. No sé cómo arrancar de vuelta. Calculamos que fue más o menos a las tres de la tarde. En dos horas se llevaron todo nuestro esfuerzo"", apuntó el muchacho.



Además, el joven víctima del robo, contó a Elonce TV que esta mañana, al levantarse se encontró con que le habían robado la batería del auto. "Anoche me golpeó la puerta un muchacho del barrio, miré por la mirilla y como estaba muy cansado, no atendí. Se ve que golpean para ver si estoy atento, porque a la mañana ya no estaba la batería".



Policía concurrió al lugar y "levantó huellas", detalló. Elonce.com.