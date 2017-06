Fiscalía pidió 20 años de prisión para el ex policía federal José Mazzaferri

En el inicio de la etapa de alegatos en la causa contra el ex policía federal José Darío Mazzaferri, acusado de graves crímenes de lesa humanidad, el fiscal José Ignacio Candioti pidió este jueves la pena de 20 años de prisión. Consideró que el ex policía federal de Concepción del Uruguay cometió "múltiples delitos" en "múltiples ocasiones", al tiempo que destacó su "sadismo" y el hecho de que "disfrutaba de torturar a adolescentes indefensos".

Candioti acusó a Mazzaferri de ser responsable del delito de tormentos en perjuicio ocho personas, agravados por la condición de perseguidos políticos de las víctimas, como coautor en todos los casos y en seis de ellos "de propia mano". También lo acusó por ocho privaciones ilegales de la libertad, agravadas por mediar violencia y amenazas y en tres de esos casos por durar más de un mes.



Por otra parte, el fiscal responsabilizó al imputado por los allanamientos ilegales en los domicilios de los presos políticos. Dijo que está comprobado que intervino en tres de esos operativos, al mando del grupo de tareas. Finalmente también lo acusó por el delito de asociación ilícita, ya que integraba y dirigía la patota de la Policía Federal de Concepción del Uruguay.



El alegato del fiscal se extendió durante dos horas. A las 13.30 se abrió un intervalo hasta las 15, cuando comenzarán a exponer los abogados querellantes. Este viernes será el turno de la defensa.



En esta causa se investigan los hechos ocurridos en Concepción en 1976, durante la última dictadura cívico militar, que tuvieron entre sus víctimas a estudiantes secundarios que fueron detenidos el 19 de julio de ese año y permanecieron cautivos ilegalmente en la PF, donde también fueron torturados. Los jóvenes eran militantes políticos que protestaban contra la dictadura de Jorge Rafael Videla, para lo cual distribuían panfletos que habían impreso con un mimeógrafo. La búsqueda de ese instrumento fue el eje de los interrogatorios, dado que la protesta era considerada un acto de "subversión", y por eso estos episodios se recuerdan como "La noche del Mimeógrafo".



Actos crueles e inhumanos

El fiscal realizó en su alegato un exhaustivo repaso de los testimonios que brindaron las víctimas y otros testigos en la causa, los que involucraron claramente a Mazzaferri como autor de los delitos por los cuales es enjuiciado. Por ejemplo, citó que los jóvenes detenidos aseguraron que él era "el jefe de la tortura física" y era "el que daba las órdenes" al grupo de tareas; que los traslados a la Delegación de la Policía Federal se realizaban en el auto que él manejaba, un Dodge 1500 negro, y que él comandaba la Oficina Técnica, que era el lugar físico de la planta alta donde se realizaban las sesiones de tortura.



En varias ocasiones el acusador público se refirió a la "barbarie de las torturas" que Mazzaferri se encargaba de cometer y de enseñar a sus camaradas cómo practicarlas. Habló de las distintas técnicas que implementaba: el submarino seco, la picana eléctrica, golpes, simulacros de fusilamiento, empalamientos y "el mayor sufrimiento" según las víctimas, que era obligarlos a presenciar torturas a otras personas. Calificó a esas conductas como "actos crueles e inhumanos", destacó su "sadismo" y exclamó: "Parecía que disfrutaba de la tortura".



Para Candioti, la pena alta solicitada es proporcional al daño causado, no solamente por los padecimientos de aquellos días de 1976, sino también por las graves secuelas físicas y psicológicas que aquellos jóvenes de la década del 70 todavía cargan en sus espaldas. "Perduran los efectos del delito hasta hoy en día", dijo. "Actuaba sobre víctimas indefensas, chicos de escuelas secundarias, víctimas vulnerables, con total impunidad en ese momento y con impunidad futura de la que lamentablemente gozó por mucho tiempo". (UNO)