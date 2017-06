El hombre que mató a sus padrinos relató cómo cometió el doble crimen

Policiales Ahijado de abuelos degollados confesó ser el autor del doble crimen

Se conoció el escalofriante relato que hizo ante la justicia Andrés Rodolfo Villalba, un albañil de 45 años y ahijado de las víctimas, donde contó cómo mató a Lucio Guzmán y Nélida Navarro, los ancianos degollados el pasado lunes en la localidad santiagueña de Tapso.. "Él (por Lucio) me abrió la puerta y me hizo pasar. Estábamos parados en la cocina- comedor. Conversamos de cosas, nos acordamos de Buenos Aires; fui de pasada, siempre lo hacía al mediodía, a veces en otros horarios. Sólo tengo imágenes de que uno de los dos estaba en el piso, después yo también estaba en el piso,", contó.Un testimonio fue clave para los investigadores, porque lo ubicaban en la escena del crimen. Ante las fiscales María Belén Pan y Silvia Albornoz, contó cómo atacó a sus padrinos la noche del domingo. Uno de los primeros datos, y clave en la investigación, es que el móvil fue porque no le quisieron prestar el auto."El cuchillo era de tamaño grande. Cuando fui a mi casa lo dejé en el fondo, al día siguiente (en la mañana del lunes) lo busqué. Ahí se me derrumbó todo.", sentenció.", recordó."Estábamos sentados charlando, no fui por ningún motivo en especial, caminé por las habitaciones", dijo al ser interrogado sobre los primeros momentos que pasó en la casa.Al ser consultado si recuerda haber lastimado a sus padrinos confesó "Si. Creo que lo hice". Descartó nuevamente la existencia de una discusión y adujo no recordar que se haya llevado algo de la casa. Como se supo, en uno de los cajones del ropero se encontró $150.000 que eran ahorros de los jubilados asesinados. (El Liberal/Diario Panorama)