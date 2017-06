Foto: Dispararon contra grupo de chicos y uno recibió el tiro en la nuca Crédito: El Día

"Es una desgracia con suerte, pero igualmente la estoy tratando de digerir porque no sé qué pensar de un asesino que le tiró a la cabeza de una criatura", comentó Pedro López, padre de Valentino, que se recupera en su casa pero que aún no sabe si afrontará una cirugía para extraerle el proyectil que todavía tiene alojado en la nuca.



Según relató a ElDía, el episodio ocurrió el domingo alrededor de las 20.15 en la esquina de Palacios y Seguí, en la ciudad de Gualeguaychú. Ese lugar es el punto de reunión de los adolescentes del barrio, "mi hijo y todos los chicos y chicas que andan a caballo se juntan ahí".



"Él estaba parado en la esquina y cuando quiere acordar recibió un balazo en la nuca. Me erizo de solo contarlo. Yo recién había llegado a mi casa. En eso viene uno de los chicos corriendo y gritando 'al Tino le pegaron un balazo, al Tino le pegaron un balazo'. Atrás de él llega mi hijo tapándose el cuello y diciéndome que le habían disparado. Salimos rajando para el Hospital y cuando llegamos ya estaba la Policía", señaló el mecánico.



López no puede entender la reacción del agresor, de disparar a la cabeza hacia donde estaban los adolescentes de entre 14 y 16 años. "Supuestamente ya había existido problema con un hombre por un perro, porque tenía un perro malo y los chicos le tiraron piedras para ahuyentarlo. Ya había existido un roce anterior, pero de eso me enteré cuando mi hijo hablaba con la Policía", agregó.



Valentino está en su casa, en reposo. Tiene el proyectil alojado en la nuca porque prefirieron que fuera revisado por un especialista de Buenos Aires que llegaría a Gualeguaychú entre hoy o mañana, que dará su opinión si es conveniente extraerlo o no. Por el momento tampoco se ha podido confirmar - según indicó su padre - si se trata de un balín de aire comprimido o un calibre 22 mm. "Es un terrible intento de homicidio. Si tiene un proyectil en la nuca es porque le apuntaron a la cabeza", manifestó.



Por el hecho hay una persona que está señalada de ser la responsable del disparo. En un allanamiento que se realizó el mismo domingo en su domicilio, fue trasladado a la Jefatura Departamental y luego indagado por la fiscal Martina Cedrés. Luego se dictó un arresto domiciliario que cumple por 20 días. Hasta el momento no habría demasiadas pruebas en su contra, ya que en la casa no se encontraron elementos que lo vinculen con el hecho y además el dermotest arrojó resultado negativo. Serán claves las cámaras Gesell que realicen los menores que acompañaban a Valentino y de esos resultados dependerá el futuro judicial del denunciado.